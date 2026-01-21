薬丸裕英（C）ORICON NewS inc.

　タレントの薬丸裕英（59）が20日、自身のブログを更新。初孫が5歳の誕生日を迎えたことを報告した。

【写真】「5歳になりました」お祝いメッセージが書かれたバースデーケーキ披露の薬丸裕英

　裕英は「孫の誕生日」と題し、「Happy Birthday 5歳になりました」と祝福。投稿には「おたんじょうびおめでとう」と記されたプレートがのったバースデーケーキの写真を添え、誕生日を祝った様子をうかがわせていた。

　裕英は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫となった。