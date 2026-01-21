中国のSNS・小紅書（RED）に19日、「禁断症状発生中…」と題する投稿があり、反響を呼んだ。

上海在住の投稿者は、浅草や東京ディズニーランド、東京タワー、渋谷、コンビニで購入した食べ物、自販機など、日本で撮影した16枚の写真をアップし、「毎晩スーパーやコンビニを巡って、毎晩ハーゲンダッツを1個食べて、いろいろな飲み物も飲んでいた。一人旅だったけれど、とても楽しくて幸せだった。今思い返すとまるで夢みたい。子どもの頃の願いが本当にかなったんだ」と日本旅行の思い出をつづった。

小紅書では、日本好きのユーザーを中心に、中国に帰国すると日本を懐かしく思う「禁断症状」が出るとの投稿がしばしば見られる。 写真は小紅書より



今回の投稿に他のユーザーからは「私もそう（泣）。エレベーターに乗ると左側に寄って立っちゃう」「本当にそう。私も。もう（帰国して）1カ月になるのにまだ懐かしく思う」「4カ月経つけど、アルバムを見てぼーっとしてる」「ずっと禁断症状。まるで夢を見ていたみたい」「私も一人旅だった。行っている間は特に何も感じなかったけど、浦東（上海の国際空港）に着陸してから事あるごとに思い出す」「去年の6月に行ったけど、今でもすごく恋しい」「行って帰ってくるたびに禁断症状。今回は帰国3日目で発現」など、共感の声が相次いだ。

また、「もっと写真を撮っておけばよかった（泣）」「毎朝目覚めるたびに、東京で飲み食いできればいいのにと思う」「帰国2日目にしてもう（日本の）コンビニが恋しい（涙）」「日本のハーゲンダッツはマジで安いということは言っておかないとね」「また行けばいい。体力が許せばほぼ毎月のように行く私みたいに。上海から行くのはすごく安いし便利だから」「（コンビニやスーパーで）たくさん食べ物を買って、日本で年を越した。本当に楽しかったよ」「去年の12月に初めての日本旅行で北海道に行ったけど、禁断症状が治まらない。だから4月の東京行きのチケットを予約した」「いっそこっち（日本）で住んじゃいなよ」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）