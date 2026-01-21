ガバッと羽織るだけ！【ニトリのN+】やっぱ頼れるのは「ジレ」一択♡

少しずつ気候が春めいてくるこれからの季節は、ガバッと羽織るだけでコーデに奥行き感とこなれ感をプラスしてくれるジレの出番。【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】でも、大人世代に似合うジレが個性豊かに揃っています。中綿やフェイクファーといった素材をスタイリッシュに落とし込んだジレは、服に悩める季節の変わり目の救世主的存在になってくれるはず！

スタイリッシュな中綿入りジレはシルエット調整も

【N+】「ボンバー中綿ロングジレ」\4,990（税込）

中綿入りのキルト生地を使用し、サッと軽やかに羽織りやすいこちらのジレ。ボリューム感が抑えられていることで全体が膨張して見えにくく、スタイリッシュにこなれ感を演出してくれそうな一着です。ウエストの高めの位置にあしらわれたドローコードを絞ればシルエットにメリハリがプラスされ、スタイルアップ効果にも期待できます。

スウェード調素材で大人コーデを都会的に格上げ

【N+】「ストレッチスウェード調ロングジレ」\4,491（税込・値下げ価格）

コーデの縦ラインを強調するスマートなシルエットが特徴のこちらのアイテム。ボタンレスのミニマルなデザインは装飾感のある甘口なブラウスに羽織っても喧嘩しにくく、プラスワンでコーデをグッと大人っぽく都会的に格上げしてくれそうです。さりげない光沢感と起毛感のあるスウェード調素材を使用しており、リッチな風合いが上品さも醸し出します。

プラスワンで華やかに盛るフェイクファー素材

【N+】「フェイクファーミドルジレ」\3,192（税込・値下げ価格）

艶やかなフェイクファー素材が主役になるこちらのジレは、今から即戦力として頼りになる一着。なめらかな質感でキレイ見えしやすく、ワンツーコーデやシンプルなワンピースを華やかに盛るのにうってつけ！ 後ろ身頃にはウール調のジャージー素材をドッキングしているため、全体の着膨れ感がセーブされやすいのも大人に嬉しいポイントです。

トレンドムードを軽やかにまとえるロングジレ

【N+】「フェイクファーロングジレ」\4,491（税込・値下げ価格）

こちらのロングジレもフェイクファー素材とウール調のジャージー素材をドッキング。軽量素材に切り替えられていることで、ロング丈でも肩肘張らずに羽織りやすいのが魅力です。背面にあしらわれたベルトはウエストまわりのすっきり見えにも貢献してくれそう。ファー素材が盛り上がりを見せる今のトレンドムードをぜひ楽しんでみて。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ