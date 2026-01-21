今 → 来年の冬も使えそう！【GU】40・50代がシャレる♡「お値下げアウター」

セールで掘り出し物を探せる今の時期。すぐに使えて来年も着られるアウターが狙い目！ コーデュロイ素材がおしゃれなアウターなら、カジュアルながらも品があり、大人コーデにも取り入れやすそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、お値下げ中のパデッドブルゾンを紹介します。

暖かさとスマートさのバランスが◎

【GU】「ウォームパデッドコーデュロイブルゾン」\4,990（税込・セール価格）

丸みを帯びたフォルムに、中綿素材のボリューム感が冬にぴったりなパデッドブルゾン。表情のあるコーデュロイ素材だから、カジュアルすぎず大人にも取り入れやすい印象です。公式サイトで「着ぶくれしないよう肩周りのわたの量にこだわっており、すっきり着用できる」と紹介されている通り、計算されたシルエットも魅力。本格的な冬アウターでありながら、セール価格なら5,000円以下で手に入るコスパのよさに注目です。

短め丈でロングスカートとも相性ばっちり

腰位置が高く見える短め丈ブルゾンは、カジュアルなパンツはもちろん、長め丈のナロースカートやフレアスカートとのバランスも取りやすいのがGOOD。インナーをスッキリとした色味にまとめることで、全体がもたついて見えにくく大人っぽい印象に。フードの取り外しもでき、来シーズンも活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M