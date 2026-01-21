ご飯を食べながら家族や恋人、友人と話すことはありますが、どうやら猫さんも喋りながらご飯を食べることがあるそう。わちゃわちゃしながらご飯を食べ続ける姿が可愛いと、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.1万再生を突破し、「ずっと見ていられますね」「我が家の子も子猫の時こんな感じした」といったコメントが寄せられました。

【動画：仲良く並んでごはんを食べる『2匹の赤ちゃん猫』を見ていると……可愛すぎる光景】

ご飯に夢中な兄妹猫

TikTokアカウント「popporopoppo13」に投稿されたのは、わたあめくん・ごまだんごちゃん兄妹がご飯を食べる様子。現在は4歳になった2人の子猫時代の姿です。

仲良く並んで一心不乱にご飯を食べ続けるわたあめくん・ごまだんごちゃん。必死になってご飯を食べる姿は可愛いですが、飼い主さん曰く、今まで見たことがない新鮮な出来事があったといいます。

ご飯中に喋り続ける猫さんは普通？

飼い主さんが見た新鮮な出来事とは、わたあめくん・ごまだんごちゃんが話しながらご飯を食べていたこと。2人は終始「にゃ～にゃ～」可愛い声で話しながら食べていたそうですが、何を喋っていたのでしょう。

もしかすると2人で「ご飯美味しいにゃ～」「もっと食べたいにゃ！」と話し合っていたのかも？人間はご飯中に話すことはたくさんありますが、猫さんにそのイメージはなかったので、正直ビックリしました。美味しそうに食べている2人の姿に、心がホッコリします。

立派に成長したわたあめくん・ごまだんごちゃん

可愛らしいわたあめくん・ごまだんごちゃん兄妹は、その後、立派に成長。投稿主さんのアカウント内では、大きくなった2人の様子を見ることができます。

わたあめくん・ごまだんごちゃんは、大きくなった今でもとっても仲良し。2人で抱き合いながら幸せそうに暮らす姿は、見ているこちらまで幸せな気持ちになります。

わたあめくんに熱いギューと毛づくろいをされて、幸せそうな表情になるごまだんごちゃん。これからも2人は仲良く、微笑ましい姿をたくさん見せてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した投稿には、「ウマウマ言って食べてる姿が可愛いですね」「うちの猫ちゃん達も子猫時代喋りながら泣きながら⁇食べてました」「かわいいお喋り」「野良ちゃんちびっ子なんかは、こーやって食べる子多いかなあ？」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「popporopoppo13」では、わたあめくん・ごまだんごちゃんに加え、新しく一緒に暮らし始めた「チャイ」ちゃんの様子も投稿されています。

わたあめくん、ごまだんごちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「popporopoppo13」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。