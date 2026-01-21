こういうの探してたーーッ！！（喜）【コストコ】パーティーにおすすめ♡「大容量デリカ」

ホームパーティーにぴったりな、映えて美味しい【COSTCO（コストコ）】の大容量デリカ。温めるだけでごちそう感たっぷりのパスタや、シェアしやすいロール寿司、ふんわりクラブミートピザなど、どれもコスパと満足度の両立が叶う逸品ばかり！ 今回は、忙しい日も手軽にごちそう気分を味わえる、注目の新作4品をご紹介します。

旨味がギュッ！「ボロネーゼ」

トマトソースに、牛肉の旨みがギュッと詰まった贅沢パスタ。ソースがペンネにしっかり絡んでいる様子から、しっかりとした食べ応えが感じられそうです。温めるだけで本格的なボロネーゼが楽しめるなんて、最高すぎます！ 家族の夕飯にはもちろん、パーティーの大皿メニューとしても映える一品です。

冬にぴったりのオシャレな一皿「サーモンクリームペンネ」

ホワイトソースに、スモークサーモンの塩気と香ばしさが絶妙にマッチした一皿。口いっぱいに頬張れば、ソースのコクと、もちもちペンネの食感に沼落ちを予感させます。その見た目からも、贅沢レストラン気分を味わえる満足系デリ。彩りも華やかで、ワインとの相性も期待大です。

お祝いの日はコレで決まり◎「バラエティロール寿司」

こちらのロール寿司は、「最新のコストコ情報を発信」している@costco_hackerさんいわく「ピリ辛ポキ風」「スモークサーモン × クリームチーズ」「韓国風キンパ」の3種が詰まった豪華セットのようです！ 味の個性がはっきりしているので、食べ比べも楽しそう◎ 見た目も華やかなので、パーティーの主役にもぴったりです。

まさに冬のごちそう！「クラブミートピザ」

カニの身がたっぷりのった贅沢ピザは、焼く前からテンションが上がるごちそう系。ホワイトソースのまろやかさとカニの甘みが広がり、ひと口で幸せが確定しそう……。四角型だから切り分けやすく、冷凍保存も簡単！ ホームパーティーはもちろん、週末の特別ランチにも良さそうな一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里