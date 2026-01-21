息子さんが猫部屋で寝た時に、集まって大歓迎してくれた猫さんたち。今度は娘さんが寝ることになると、予想外の結果に…！？

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.9万回再生を突破し、「笑いのツボを心得てるニャンズ」「不思議ですね～」「ねこまみれのベッドかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫部屋で寝る息子を歓迎する猫たち→娘が寝にきた結果…『まさかの展開』に爆笑】

惹き寄せられる猫さんたち

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、思わぬ対応の差を見せてしまった猫さんたちの姿です。5匹の愛猫さんたちに惜しみなく愛情を注ぐ投稿主さん一家。その中でも息子さんは、何もせずとも猫さんたちが集まってくる特殊能力(?)の持ち主なのだといいます。

娘さんの発熱で子供部屋から猫部屋へと移って寝ていた間も、その能力を存分に発揮。ベッドに猫さん全員を集合させ、ママさんにも「何か出てんの？匂い的な？」と言われてしまうほどだったとか。数日後に再び猫部屋を訪れた時にも歓迎され、相変わらずのモテモテっぷりを見せていたそうです。

娘さんが猫部屋へ

そんな中、今度は息子さんが発熱し、娘さんが猫部屋で寝ることに。運ばれた布団には早速豆大福くんと秀吉くんが乗ってきたそうで、布団に入った娘さんは療養中に寂しくひとり寝をしていたことから、猫まみれを期待していたそうなのですが…。

先んじて出ていた秀吉くんから始まり、布団に喜んでいたはずの豆大福くん、こっそりと籠っていたひのきちゃんまでもが続々と退場！まるで示し合わせたかのような見事な流れです…。

パパさんたちも「あれ？なんで？」と笑ってしまい、娘さんも「ひとつ聞いておこう。嫌いなのか？」とストレートに聞いてしまったといいます。

謎のカリスマ…？

そうして退場した猫さんたちがどこへ行ったかというと…、息子さんのもとにひのきちゃん以外が大集合！看病をしにきてくれたにしても、ベッドの上はぎゅうぎゅう。「ちょっと多いな…」と思わず呟いてしまう息子さんなのでした。

投稿には「生きるマタタビ説濃厚になった」「猫使いの娘ちゃんをも上回るお兄ちゃんの「ねこあつめ」能力笑」「普段あれだけ可愛がってもらってたのに、みんな薄情すぎやん」「「ちょっと多いなぁ…。」に笑ったw」「お兄ちゃんお大事に！お姉ちゃんドンマイw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の温かい日常の様子が投稿されています。今回は切ない結果となりましたが、娘さんのことも大好きな猫さんたちが甘える姿なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。