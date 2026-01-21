モロッコが8位、セネガルが12位にジャンプアップ、日本は1ランクダウン19位

国際サッカー連盟（FIFA）は1月20日に最新のFIFAランキングを発表した。

森保一監督率いる日本は1ランクダウンの19位。1位スペインから7位オランダまでトップ7に変動はなかった。アフリカ・ネイションズカップで決勝に駒を進めたモロッコが過去最高を更新する8位に、優勝のセネガルが12位にジャンプアップした。

上位勢は軒並み順位をキープした。欧州王者のスペインが頂点で2位アルゼンチン、3位フランス、4位イングランド、5位ブラジル、6位ポルトガルと続く。ワールドカップ（W杯）のグループリーグで日本と同組のオランダが7位で、ここまでは前回から変動がなかった。

8位にはモロッコが浮上。アフリカ・ネイションズカップは決勝でセネガルに惜しくも敗れたが、前回から3ランクアップで同国史上最高位を更新。アフリカ勢トップの座も維持した。ベルギーが9位、ドイツが10位と続き、クロアチアがトップ10から陥落して11位となった。12位には2021年以来のアフリカ王者となったセネガルが浮上。イタリア、コロンビア、アメリカ、そして日本といった列強を一気に追い抜いた。

アジアでは日本が19位で最高位。イランがそれに次ぐ20位、韓国は22位となっている。なお、W杯で日本と対戦するチュニジアは47位。また、3月に日本と国際親善試合を行うことが決まったスコットランドは38位だった。

米スポーツ放送局「FOXスポーツ」の公式Xは、1位スペインから25位のトルコまで上位25か国までが掲載された画像を公開し、「Do you agree with the rankings?」とユーザーに意見を投げかけた。

すると「モロッコが8位？」「モロッコがドイツより上？」とモロッコの躍進への驚きや、「日本はトップ10に入るべき」「アメリカは日本よりも上なのか？」と近年の躍進が著しい日本についてのコメントが寄せられた。他にも「アメリカの15位はありえない」「イタリアはW杯に2大会連続で出ていないのに13位なのか」「メキシコ（16位）がウルグアイ（17位）よりも上なのはおかしい」と様々な意見が飛び交っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）