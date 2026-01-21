中村俊輔氏がテクニカルアドバイザーとして磐田のキャンプで指導にあたる

鹿児島でトレーニングキャンプを行っているジュビロ磐田は1月19日、クラブのOBでもある元日本代表MF中村俊輔氏がチームに合流したことを発表した。

昨シーズン限りで横浜FCのコーチを退任した中村氏は、テクニカルアドバイザーとして20日から24日まで指導にあたるという。

現役時代、横浜F・マリノスやイタリア1部レッジーナ、スコットランド1部セルティックなどで活躍した中村氏は、2017年から19年夏までの2年半にわたり、磐田でもプレーしていた。2022年に現役を引退してからは、横浜FCのコーチに就任し、日本サッカー協会のロールモデルコーチも務めた。

昨年2月には指導者プロライセンスを取得し、Jリーグでも指揮を執れるようになっている中村氏は、合宿最終日まで磐田に帯同してJ2・J3百年構想リーグに臨むチームの強化にあたる。

ファンからは「精度の伝授をよろしくお願いします」「キャンプ見学の楽しみが増し増し」「俊さん！ お帰りなさい！」「フリーキックの特訓！」「まさかの帰ってくるのか」「臨時ながらもコーチに来てくれるとか嬉しい」「期間限定じゃなく、このまま居てもいいんですよ！」と、正式にコーチングスタッフ入りを求める声も多く聞かれている。（FOOTBALL ZONE編集部）