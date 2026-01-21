◆２０２６年台南市・巨人杯国際ユース野球選手権大会（２〜７日・アジア太平洋野球トレーニングセンター・成棒副球場）

１日に台湾入りし「台湾市巨人杯」に出場していたボーイズ東北選抜が８日、仙台空港着の航空機で帰国した。４８チームが参加し、リーグ戦を２連勝で決勝トーナメントに進出。準決勝で優勝した中興中（南投市）に敗れ３位（４強）となったが自慢の投手陣と強力打線で旋風を巻き起こした。

※ ※ ※

５日間で６試合、台湾の地で戦い抜いた東北選抜は晴れやかな表情で帰国した。西舘主将は「優勝目指してやって、悔しい思いはあるけれど、それ以上に得られたものがあります。自分で考えることの大切さを知りました」と目を輝かせた。

初戦は強豪・中山中を圧倒した。エース左腕・村上が４回１安打無失点、毎回の８Ｋでチームを勢いに乗せた。大会で最速更新の１３３キロをマークした村上は「メチャクチャ調子が良くて、いい形で勝利できた」と笑顔。次戦は１番・阿部の先頭打者ランニング弾などで快勝した。

６日の準々決勝はヤング関西選抜に勝利。地元では「圧倒的な攻撃力」「安定的なパフォーマンス」と報じられた。準決勝敗退も、リーグ戦で撃破した中山中が準優勝になるなど、レベルの高さを見せつけた。

主軸で豪打をみせた岩渕は「台湾のレベルは高くて苦戦したけれど、自分の出せる力は出せたと思う」と“完全燃焼”。村上も「もっとレベルアップして（高校）１年から活躍したい」と意欲満々だ。

色川冬馬団長（３６）の連日の講義もあり、選手の意識改革も進んだ。田中伸次監督（６９）は「国際大会のルールなど勉強になった。３位には満足してないが、選手はみんな良かった。素晴らしかった」とナインをたたえた。

【ボーイズ東北選抜の戦績】

▼リーグＣ組（３日）

ボーイズ東北選抜 ０００３１２０―６

中山中（台中市） ０００００００―０

【東】村上、宮崎、菊地、木村陽―西舘

［三］平川、木村凌、阿部［二］村上、西舘

▼同（４日）

七賢中（高雄市） ００００―０

ボーイズ東北選抜 １２８×―１１

（４回コールド）

【東】池澤、中村、西城―菊田

［本］阿部［二］志保田

▼１回戦（５日）

橋頭中（高雄市） １００００―１

ボーイズ東北選抜 １５０４×―１０

（５回コールド）

【東】宮崎、池澤、木村陽―菊田、西舘

［三］岩渕［二］阿部、菊田

▼２回戦（６日）

ボーイズ東北選抜 ６３２００―１１

光復中（台中市） ０２００１―３

（５回コールド）

【東】中村、西城、小林―菊田、志保田、西舘

［本］木村凌［三］岩渕、盛合、木村凌

▼準々決勝（６日）

ボーイズ東北選抜 ０３５１―９

ヤング関西選抜 １０００―１

（４回コールド）

【東】菊地、西城、村上―西舘

［二］志保田、村上２

▼準決勝（７日）

ボーイズ東北選抜 １００１２００―４

中興中（南投市） １００７００×―８

【東】木村陽、菊地、西城、宮崎、中村、村上―西舘

［二］木村凌

【ボーイズ東北選抜・登録メンバー】※は主将、全員３年生

《チーム・選手名（投打＝位置）

※宮城仙北・西舘稟翔（右右＝投捕内）

仙台泉・宮崎颯琉（右左＝投内）

宮城中央・盛合航太（右右＝投内）

宇都宮中央・池澤快緯（右右＝投）

仙台育英学園秀光・畠山心伴（右両＝捕外）

宮城仙北・岩渕悠生（右右＝内）

白河・小林隼大（右右＝投内）

山形・村上嘉威（左左＝投内）

札幌豊平・菊地健斗（左左＝投外）

仙台育英学園秀光・中村太樹（右左＝投外）

宮城仙北・木村陽斗（右右＝投内）

仙台育英学園秀光・杉崎斗俄（右右＝投内外）

仙台育英学園秀光・菊田球成（右右＝捕）

武蔵嵐山・西城心太朗（右左＝投外）

武蔵嵐山・比留間颯太（右右＝投内）

愛知名港・木村凌翔（右右＝捕内外）

白河・根本翔琉（右左＝投内外）

武蔵嵐山・志保田来夢（右右＝捕内外）

宇都宮中央・平川叶翔（左左＝外）

宮城仙北・阿部琥羽（右左＝捕外）

仙台育英学園秀光・宗形遼馬（右左＝内）

【団長】色川冬馬

【監督】田中伸次（宮城仙北・監督）

【コーチ】橋本一成（宮城中央・監督）

【コーチ】鈴木崇史（宇都宮中央・監督）