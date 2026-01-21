上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、２５日に最終観覧日を迎える。１９７２年１０月にカンカン、ランランが上野に来園して以来、５４年ぶりに国内にパンダが不在となる。スポーツ報知では同園関係者の話などをもとに、最終日まで「パンダ ありがとう」と題した連載を掲載する。

レイレイは、とにかく高いところにいるのが大好き。そのため、飼育員をちょっぴり困らせることもあるという。

展示施設「パンダのもり」に高いやぐらを設置した時のこと。レイレイは、その上に登って休んでばかりいるようになってしまい、来園者からはいつも頭の一部分しか見えない状況に…。展示終了後、室内に戻らなければいけない時間になっても居続けようとするので、飼育員が懸命になって引き離すことも多かった。

ただ、高いところで休むのはパンダの本能。野生だと木の上は安全な場所なので、特に子どもの頃は高いところに登る習性があるのだという。

【ヒストリー】２０１１年 リーリーとシンシンが中国から来園。約３年ぶりにジャイアントパンダが観覧可能に