ABC『おはよう朝日です』、おき太くんとやのぱん館長が京都で絵本読み聞かせ＆撮影会イベント開催へ
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00〜8：00 ※関西ローカル）に出演するおき太くんとやのぱん館長が2月1日、京都・BiVi二条で開催される絵本の読み聞かせと撮影会のイベントに登場する。
【画像】絵本『おはよう おきたくん』の表紙
2025年11月8日におき太くん・めざめちゃんの初めての絵本『おはよう おきたくん』（主婦の友社）を発売。発売前に重版が決定するなど、人気を博した。
今回、関西の朝の顔として愛されているおき太くんと、『おは朝』内のコーナー・おきたらんどのやのぱん館長がスタジオを飛び出してイベントに登場。おき太くんとの撮影会や、やのぱん館長による絵本の読み聞かせを行う。
また普段は公式オンラインストアでしか手に入らない「おきたくんグッズ」を、BiVi二条１階の大垣書店二条駅店で2月4日まで販売中。
【概要】
・対象書籍：『おはようおきたくん』（主婦の友社）ABCテレビ／著
・日時：2026年2月1日（日）第1部：午前11時30分〜、第2部：午後1時30分〜
・場所：BiVi二条 2階イベントスペース（京都市中京区西ノ京栂尾町107）
・内容
1.絵本読み聞かせ：やのぱん館長が絵本『おはよう おきたくん』を読み上げます。
2.記念撮影会：おき太くんと一緒に思い出作り。
・参加費：2000円(税込) ※絵本『おはよう おきたくん』(税込み1760円)付
・応募方法
応募サイトからの申し込みで事前抽選制
応募締切：2026年1月23日(金)午後11時59分
抽選発表：2026年1月25日(日)正午頃
・人数
各回40名×2部（予定）
【画像】絵本『おはよう おきたくん』の表紙
2025年11月8日におき太くん・めざめちゃんの初めての絵本『おはよう おきたくん』（主婦の友社）を発売。発売前に重版が決定するなど、人気を博した。
今回、関西の朝の顔として愛されているおき太くんと、『おは朝』内のコーナー・おきたらんどのやのぱん館長がスタジオを飛び出してイベントに登場。おき太くんとの撮影会や、やのぱん館長による絵本の読み聞かせを行う。
【概要】
・対象書籍：『おはようおきたくん』（主婦の友社）ABCテレビ／著
・日時：2026年2月1日（日）第1部：午前11時30分〜、第2部：午後1時30分〜
・場所：BiVi二条 2階イベントスペース（京都市中京区西ノ京栂尾町107）
・内容
1.絵本読み聞かせ：やのぱん館長が絵本『おはよう おきたくん』を読み上げます。
2.記念撮影会：おき太くんと一緒に思い出作り。
・参加費：2000円(税込) ※絵本『おはよう おきたくん』(税込み1760円)付
・応募方法
応募サイトからの申し込みで事前抽選制
応募締切：2026年1月23日(金)午後11時59分
抽選発表：2026年1月25日(日)正午頃
・人数
各回40名×2部（予定）