「大阪都構想」への３度目の挑戦の是非を問うため、大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）が仕掛けた出直し知事選が２２日、告示される。

府選管によると、吉村氏のほか２人の陣営が２０日夕までに立候補に関する資料を受け取りに来た。選挙戦になった場合、知事選で府が負担する費用は約２３億３０００万円に上ることが府への取材で分かった。

府によると、選挙事務を行う市町村への交付金や選挙啓発の委託料などを含み、ほとんどを補正予算で賄う。２０２３年の前回選の予算額は約１７億円だった。府は前回選よりも高くなっていることについて、物価や人件費の高騰に加え、準備期間の短さから資材調達などが随意契約になり、費用の上振れにも対応するため、余裕を持たせて見積もったためだと説明している。出直し選を衆院選と同日実施することで、単独実施する場合と比べて一定の費用削減は見込めるとする。

市長選は４・７億円

大阪市選管も２０日、衆院選、知事選と同日に行われる市長選にかかる費用が約４億７０００万円になるとの試算を明らかにした。

◇

日本維新の会は２０日、大阪府知事と大阪市長の出直しダブル選に立候補する吉村氏と横山英幸市長（維新副代表）を公認すると発表した。地域政党・大阪維新の会も２０日、両氏を公認すると明らかにした。