『紅白』欠場のaespa・ニンニン、ブラトップ姿で美しすぎるヴィーナスラインを披露

ガールズグループaespaのメンバー、ニンニンが完璧な後ろ姿を披露した。

去る1月18日、ニンニンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ニンニン、物議の「きのこ雲ランプ」

キャプションには、英語で「またランダムなやつ」という言葉とともに、複数枚の写真を公開した。

公開された写真のなかのニンニンは、都心の夜景が見下ろせる室内で、鏡の前で自撮りをしており、自由奔放な魅力を見せている。

ニンニンは、派手なスタッドの装飾が施された黒色のニット帽に、シンプルな黒色のブラトップ、ローライズデニムを合わせ、美しいウエストを思い切り披露した。

普段の可愛らしい“末っ子”のイメージとは相反するくっきりとした身体の線とシックな目つきは、一層成熟した彼女のオーラを見せている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは2025年の『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まったが、オンラインの反対署名が14万件を超えるなど、日本国内で波紋が広がった。過去にニンニンが“きのこ雲”を想起させるランプの画像をSNSに投稿していたことが、改めて問題視されたためだ。しかし、12月29日、所属事務所は「ニンニンは病院でインフルエンザ感染の診断を受け、休養を勧められた」として、ニンニンの欠場を知らせた。

また、来る1月31日〜2月1日、aespaはみずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。