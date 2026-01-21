¡ÚÎ¹¤¹¤ëµ¼Ô¡¡Û¤½¤ì¤Ï¿·½É¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¡Ö¥³¡¼¥·¥«¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½²»³Ú¤òÄü¤á¤¿ËÍ¤¬¡¢ÆÃÇÉ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤Þ¤Ç
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ð¡¼¡Ö¥³¡¼¥·¥«¡×¡á1997Ç¯1·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¡¢¾¾ËÜÂÙÀ¸¤µ¤ó»£±Æ
ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õÄ¾¸å¤Î1991Ç¯¡¢¤¢¤ë²»³Ú¹¥¤¤ÎÀÄÇ¯¤¬Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯¸å¡¢Èà¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¼èºà¤¹¤ë¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÃÇÉ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥í¥·¥¢¥ó¡¦¥Ð¡¼¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£²£°£°£±Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ËÅ¾¿¦¡£¿å¸Í»Ù¶É¡¢Åìµþ¼Ò²ñÉô¡Ê·Ù»ëÄ£¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢¾å³¤¡¢ßÄÍÛ¡¢¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Î³Æ»Ù¶ÉÄ¹¡¢Ãæ¹ñÁí¶ÉÄ¹¡ÊËÌµþ¡Ë¡¢GLOBEÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¹ñºÝÃ´ÅöÏÀÀâ°Ñ°÷¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¤Ï¤¸¤áµì¥½Ï¢·÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÎ¹¤¹¤ëµ¼Ô¡Û
³¤³°ÆÃÇÉ°÷¤ä³°¹ñ¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ°ìËÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÈëÏÃ¡×¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ë¿·Ï¢ºÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè£±ÃÆ¤Ï¡¢Á°GLOBEÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀ¾Â¼ÂçÊå¡¦ÏÀÀâ°Ñ°÷¤Î¡ÚÎ¹¤¹¤ëµ¼Ô¡Û¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏÂç³Ø»þÂå¡Ê1991Ç¯¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê±¦Ã¼¡Ë
¥½¥Ó¥¨¥È¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥½Ï¢¡Ë¤¬1991Ç¯Ëö¤ËÊø²õ¤·¤¿»þ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ÎºÇËö´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÂç³Ø4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¶âÍ»¶È¤äÀºÌ©µ¡´ïÀ½Â¤¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸Â¦¤ÎÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÆâÄê¤·¤¿¤É¤Î´ë¶È¤Ë¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ÇÚ½Ð¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î²»³Ú¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖBETTER¡¡DAYS¡×¤ÎÉûÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤ÇÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÀèÇÚ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤µ¤¨Å¸Ë¾¤¬³«¤±¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¡£½¢¿¦³èÆ°¤ËË»¤·¤¤Æ±´ü¤Î³ØÀ¸¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ç¤ê»Ï¤á¤¿¡£Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤¤¡¢Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÆâÄê¤¬½Ð¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ÂÃ«¤ä¿·½É¤ÎÌë¤ÎÄ®¤Ç°û¤ßÊâ¤¯Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÌë¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤Ë¡Ö¿·½ÉÀ¾¸ý¼·Ê¡¾®Ï©¡×¤È¤¤¤¦ºÙ¤¯¤Æ¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤ÎÏ©ÃÏ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡£7¸®¤Î¾®¤µ¤Ê°û¤ß²°¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¡¢¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¾®Ï©¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Á¤Î´ÇÈÄ¤Ë¡Ö½ã¥í¥·¥ä¥Ð¡¼¡¡¥³¡¼¥·¥«¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¼°¤Î¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥·¥«¡×¤Î°ÕÌ£¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¿·½É¤Î·öÓä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤é¤Ö¤ì¤¿É÷¾ð¤Î³¹Ï©¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¤½¤Î¥Ð¡¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£
4¾öÈ¾¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡¢Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Å¤Ó¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È£´¡¢£µµÓ¤Î¤¤¤¹¤À¤±¡£¥í¥·¥¢Ì±ÍØ¤¬Äã¤¯ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¡¢¶¯¤¤¼ò¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¤¿¤ó¤¬¤¿¤ó¤ÈÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÇÄ¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¤ÎÇ¯Ï·¤¤¤¿½÷À¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»º¤Î¥¦¥©¥Ã¥«¡Ö¥º¥Ö¥í¥Ã¥«¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£1ÇÕ800±ß¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ï°Â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¦¥©¥Ã¥«¤Ï¶¯Îõ¤Ç¡¢¤Î¤É¤¬¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ë¥Ó¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥í¥·¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥³¡¼¥·¥«¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö»ÒÇ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¡¢°Ç»Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£
Ìë¤â¹¹¤±¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íµ¢Âð¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥Ã¥«3ÇÕ¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºâÉÛ¤Ë¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤«¡¢ÌëÆ»¤Ë»¥¤òÍî¤È¤·¤¿¤«¡£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ë¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤Ó¤Æ¡¢¸åÆüÉ¬¤ºÊ§¤¤¤ËÍè¤ë¤«¤é¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼êºî¤ê¤Î¥Ô¥í¥·¥¤òÆó¤Ä¡¢»®¤Ë¤Î¤»¤Æº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤µÒ¤Ë¥Ô¥í¥·¥¤Þ¤Ç¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¤Ã¤ÈÇº¤ß¿¼¤¤ÉÏË³³ØÀ¸¤À¤È¡¢°¥¤ì¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥í¥·¥¤ò頰Ä¥¤Ã¤Æ²ÈÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢ºÆ¤Ó¥³¡¼¥·¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤ËÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤Þ¤¿Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡×
»ä¤Ï¤½¤ì¤«¤éËè½µ¡¢¥³¡¼¥·¥«¤òË¬¤Í¤¿¡£
¿·½ÉÀ¾¸ý¼·Ê¡¾®Ï©¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Î´ÇÈÄ¡£º¸¤«¤éÆó¤ÄÌÜ¤Ë¡Ö½ã¥í¥·¥ä¥Ð¡¼¡¡¥³¡¼¥·¥«¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡á1996Ç¯12·î23Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¡¢¾¾ËÜÂÙÀ¸¤µ¤ó»£±Æ
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Í¥¯¥É¡¼¥È¡ÊÉ÷»É¾®ÏÃ¡Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¥½Ï¢»þÂå¤ÏÅ´¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¸þ¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ªÃã¤Î¿å¤Ë¤¢¤ëÅìÊýÀµ¶µ²ñ¡Ö¥Ë¥³¥é¥¤Æ²¡×¤ËÉü³èº×¤ÎÎéÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÀ»Æ²¤Ç¡¢Àµ¶µ¼°¤Îµ§¤ê¤ÎºîË¡¤ò¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
ÂçÀª¤Î¥í¥·¥¢¿Í¤¬µ§¤ë»Ñ¤¬¡¢Ìµ¿ô¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¥·¥¢¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÂ¹¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥½Ï¢¤¬Êø²õ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥í¥·¥¢Ï¢Ë®¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¥í´Ø·¸¤â¤Ë¤ï¤«¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÀ¾ÎäÀï¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê·ãÆ°¤Î»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¤Ë¥í¥·¥¢´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¤ËÆü¤Ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤Ð¡¢¾Íè¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤ÏÆâÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ËÎ±³Ø¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¡£Û£Ëæ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢»ä¤Î¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£
°Õ¤ò·è¤·¡¢Î¾¿Æ¤Ë¥í¥·¥¢¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤¤¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê½¢¿¦¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Êì¤ÏÍîÃÀ¤·¡¢²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿Éã¤ÏÄÁ¤·¤¯·ãÅÜ¤·¤¿¡£
¡ÖÏª½õ¡Ê¤í¤¹¤±¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÎ¾Î¡Ë¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡×
ÀïÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤ËÂÐÆü»²Àï¤·¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤òÉÔË¡Àêµò¤·¤¿¥½Ï¢¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½Ï¢Êø²õ¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Î·ÐºÑ¤äÀ¯¼£¤Îº®Íð¡¢¼£°Â¤Î°²½¤¬Æü¡¹¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë´í¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¯¤Î¤«¡£Â©»Ò¤ÎÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¿´ÊÑ¤ï¤ê¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¥í¥·¥¢Î±³Ø»ñ¶â¤òÎ¾¿Æ¤ËÍê¤í¤¦¤È´Å¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÍê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£È¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÎ±³Ø¤¹¤ë°Ê¾å¡¢ÈñÍÑ¤Ï¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï½¢¿¦¾ðÊó»ï¤òÇã¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¤âµëÎÁ¤¬ÎÉ¤¤»Å»ö¤òÃµ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬·úÀß¸½¾ì¤Î¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¿¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÂ³¤¯¡Ë
Î¾¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¥í¥·¥¢Î±³Ø¤ò·è°Õ¤·¤¿À¾Â¼ÀÄÇ¯¡£Î±³ØÈñÍÑ¤òÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿Èà¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¿¦¿Í¡×¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Ç¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï2026Ç¯2·î¾å½Ü¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÇÈßÑËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¿·½ÉÀ¾¸ý¼·Ê¡¾®Ï©¡£ÀþÏ©ÏÆ¤Ë¤¢¤ê¡¢±¦¼ê±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¥Ð¡¼¡Ö¥³¡¼¥·¥«¡×¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡á1997Ç¯1·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¡¢¾¾ËÜÂÙÀ¸¤µ¤ó»£±Æ