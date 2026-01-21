立派なひな壇に触れないように…予想外の体勢で観察する息子に釘付け「テレビ局とかのカメラやん」「人形目線おもろいだろうな（笑）」
お父さんに抱えられ、「見るだけ、触っちゃだめだよ」と言われながら、ひな壇を間近で観察することになった息子。すると“触っちゃダメ”を守ろうとするあまり、体がピーンと伸びて、どこかで見たことのある既視感たっぷりの姿に…。この様子を撮影した動画がTikTokで大反響を呼び、「テレビ局とかのカメラやん」「人形目線おもろいだろうな（笑）」「ちゃんと守っててお利口さん」などコメントが殺到。一体なぜこんな状況になったのか？投稿主のryooo.keeeiさん（＠ryooo.keeei）に話を聞いた。
【別カット】距離感バグ…!? 思わず二度見してしまう、息子とひな人形の顔の近さ
――ひな壇を見ようとお父さんに抱えられ、まるでテレビ局のカメラマンのような姿で眺める動画が話題になりましたが、寄せられたコメントを見てどう感じましたか？
「いろいろなコメントがあり読んでいて楽しかったです！ おもしろい中にも、『言われたことちゃんと守っててお利口さん』など褒めてもらえて嬉しかったです！」
――なぜこのような形でひな壇を見ることになったのでしょうか。当時の状況や流れを教えてください。
「いつもひな壇を指さして、｢笑ってる｣｢怒ってる｣など表情を見たり、服や持っている物に興味がありそうだったので、抱っこして近くで見れるようにしました」
――その様子を目の前でご覧になって、どのような印象を受けましたか。
「触ったらダメという事を伝えると、自分で体に手をつけて触らないようにしたり、雛人形一人一人の顔をじっくり見るのが、本当に笑えました！ 体幹がすごい！！とも思いました！」
――この動画のことをお子さん本人はどう受け止めていますか？
「覚えている、おもしろかったと言っています」
――「見るだけ、触っちゃだめだよ」とお父さんに声をかけられ、この姿勢になっている様子が見受けられますが、普段から言われたことをきちんと守るお子さんなのでしょうか。
「いや…（笑）素直に聞いてくれるときもありますが、やんちゃ言う時もあります！」
――お父さんのカメラマンのような抱え方も含め、ユーモアあふれる動画だと感じましたが、普段から親子で工夫しながら遊ぶことが多いご家庭なのでしょうか。
「人を介したり、触れ合って遊ぶことが多いです」
――他の投稿からも微笑ましいご家族の様子が伝わってきますが、家族で過ごすうえで、これからも大切にしていきたいことや想いがあれば教えてください。
「これからも思いやりを大切にして、笑顔を絶やすことなく楽しく生活していきたいです！」
――ひな壇を見ようとお父さんに抱えられ、まるでテレビ局のカメラマンのような姿で眺める動画が話題になりましたが、寄せられたコメントを見てどう感じましたか？
「いろいろなコメントがあり読んでいて楽しかったです！ おもしろい中にも、『言われたことちゃんと守っててお利口さん』など褒めてもらえて嬉しかったです！」
――なぜこのような形でひな壇を見ることになったのでしょうか。当時の状況や流れを教えてください。
「いつもひな壇を指さして、｢笑ってる｣｢怒ってる｣など表情を見たり、服や持っている物に興味がありそうだったので、抱っこして近くで見れるようにしました」
――その様子を目の前でご覧になって、どのような印象を受けましたか。
「触ったらダメという事を伝えると、自分で体に手をつけて触らないようにしたり、雛人形一人一人の顔をじっくり見るのが、本当に笑えました！ 体幹がすごい！！とも思いました！」
――この動画のことをお子さん本人はどう受け止めていますか？
「覚えている、おもしろかったと言っています」
――「見るだけ、触っちゃだめだよ」とお父さんに声をかけられ、この姿勢になっている様子が見受けられますが、普段から言われたことをきちんと守るお子さんなのでしょうか。
「いや…（笑）素直に聞いてくれるときもありますが、やんちゃ言う時もあります！」
――お父さんのカメラマンのような抱え方も含め、ユーモアあふれる動画だと感じましたが、普段から親子で工夫しながら遊ぶことが多いご家庭なのでしょうか。
「人を介したり、触れ合って遊ぶことが多いです」
――他の投稿からも微笑ましいご家族の様子が伝わってきますが、家族で過ごすうえで、これからも大切にしていきたいことや想いがあれば教えてください。
「これからも思いやりを大切にして、笑顔を絶やすことなく楽しく生活していきたいです！」