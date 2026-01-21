今後も街頭検査を継続

関東運輸局と自動車技術総合機構は2026年1月5日、2025年の大みそかから元日にかけて首都高速道路で実施した特別街頭検査の結果を明らかにしました。

例年、年末年始には「走り屋」や「暴走族」などの不正改造車による騒音を伴う暴走行為が問題となっており、周辺住民や一般のドライバーに大きな迷惑を及ぼしています。

【画像】「ええぇぇ…」 これが摘発された「不正改造車」です！ 画像で見る

今回の検査は、こうした状況を受けて2025年12月31日の23時から翌1月1日の1時半までの深夜帯に、警視庁との連携のもと、首都高速C1都心環状線内回りの白魚橋駐車場で実施されました。

検査対象となった4輪車5台を調べたところ、驚くべきことに5台すべてに不正な改造が認められました。

具体的には、タイヤやホイールが車体から突出する「ハミタイ」、騒音基準を満たさないマフラーの取付け、そして車高を極端に落とし最低地上高が不足している「シャコタン」の状態が確認されました。取り締まり時の様子では、大型ウイングを装着したセダンや、後輪が著しく車体からはみ出したクーペ、白い輸入ハッチバックなど、さまざまなクルマが対象となっていました。

そもそも日本国内の公道を走るすべてのクルマは、道路運送車両法で定められた安全・環境に関する「保安基準」に適合することが義務付けられています。装置の改造や取り外しによってこの基準を満たさなくなった状態は「不正改造」と見なされ、公道を走行することは法律で禁じられています。不正改造は違法であるだけでなく、重大な危険や迷惑を伴います。

例えば、消音装置であるマフラーの取り外しや競技用部品への交換は、走行時に爆音を発生させ騒音の原因となります。また、サスペンションの改造などで車高を保安基準で定められた最低地上高9cm未満にすると、路面の凹凸で車体下部やエンジンを強打して致命的な故障を引き起こし、立ち往生する可能性があります。さらに、道路設備に接触して火花が発生し、火災につながる危険も指摘されています。

このほかにも、車体からタイヤがはみ出す「ハミタイ」は右左折時に歩行者を巻き込む恐れがあり、規定外の灯火器やフロントウインドウへの濃いスモークフィルムの貼付などは、他のクルマとの意思疎通を妨げ、事故を誘発する原因となり得ます。

今回、不正改造と認定された5台のクルマの使用者には、その場で道路運送車両法に基づく「整備命令書」が交付されました。これは、15日以内に保安基準に適合するようクルマを修理し、最寄りの陸運局などで確認を受けることを命じるものです。

首都高速では、年末年始に限らず、本線上で競技のような高速度走行を行う、いわゆる「ローリング族」などが後を絶たず、その危険な走行が原因で死亡事故も発生しています。このため、本線上の電光板に「首都高はサーキットではありません！」と表示したり、走り屋が集まりやすい箱崎や辰巳、大黒などのパーキングエリアをたびたび閉鎖したりするなど、警視庁と連携して対策を強化しています。

関東運輸局は今回の発表に際し、「排除」という強い言葉を使い、「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります」とコメントしました。当局は、不正改造車に対して今後も厳しい姿勢で臨むことを示唆しています。

関東運輸局の取り組みに対して、「もっとやってほしい」といった要望や、深夜の爆音走行に悩まされている沿道住民からの「ようやく動いてくれた」「安眠を妨害されるのは耐えがたい」といった切実な声が多く寄せられています。

また、「公道を走る資格がないのだから、その場でレッカー移動・廃車にすべき」といった厳しい声や「ルールを守ってカスタムを楽しんでいる層からは、「一部の暴走行為のせいで、正当なカスタムまで悪者に見られるのが悲しい」という意見が上がっています。

どんなに格好いいクルマでも、周囲に迷惑をかける時点で、それは「ただの迷惑車両」であるという厳しい指摘が共通認識となっているようです。