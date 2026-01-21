昨年１２月に打ち上げに失敗した主力ロケット「Ｈ３」８号機を巡り、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日、ロケット先端部に搭載していた人工衛星の保護カバーを分離した際、衛星を載せていた台が損傷し、エンジンの推力低下につながった可能性があると明らかにした。

内閣府の測位衛星「みちびき」５号機は、南鳥島（東京都）の東方沖に落下したとみられる。

同日開催された文部科学省の専門家会合で報告した。ロケットに搭載したカメラで撮影された画像や飛行データなどをＪＡＸＡが解析した結果、保護カバー分離時に衛星を載せていた台が損傷したため、衛星が傾いたことが分かった。これに伴い台の直下にある燃料タンクの加圧配管も破損し、第２段エンジンの推力が低下したと推定した。

計画では、衛星は打ち上げ約３０分後に分離される予定だったが、今回は約５分後にはロケットから落下していたことも確認された。

衛星を載せていた台が損傷した原因は分かっていないため、ＪＡＸＡは保護カバー分離の衝撃やロケット内部の強度不足など、あらゆる可能性を考慮して原因究明を続ける。