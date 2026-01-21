相田翔子、“お気に入り”の卵かけごはんレシピを紹介 TKGのトッピングアレンジに反響「あら！美味しそう」「そんな食べ方あったのね」「やってみまーす！」
俳優・歌手の相田翔子（55）が20日、自身のブログを更新。独自アレンジを加えた、お気に入りの「卵かけごはん」レシピを紹介するとともに、完成写真を披露した。
【写真】「あら！美味しそう」「そんな食べ方あったのね」相田翔子“お気に入り”の卵かけごはんの食べ方
相田は「美味しくて新鮮な卵を頂いたのでやっぱりやりますよ〜大好きな卵かけごはん」と書き出し、卵かけごはん（TKG）が好物の1つであることを紹介。
続けて「むか〜しロケ先の福岡のお母さんに教えて頂いて以来 昆布の佃煮とごまとごま油を絡めて食べるのが私のお気に入り！」と話し、溶き卵をかけた白米の上に昆布の佃煮、白ごま、ごま油をトッピングした“お気に入りのTKG”の写真をアップした。
コメント欄には「あら!そんな食べ方あったのね今度からマネさせていただきます」「試したいアレンジですね」「あら！美味しそう やってみまーす！」との声が寄せられ、参考レシピとして役立てられていた。
【写真】「あら！美味しそう」「そんな食べ方あったのね」相田翔子“お気に入り”の卵かけごはんの食べ方
相田は「美味しくて新鮮な卵を頂いたのでやっぱりやりますよ〜大好きな卵かけごはん」と書き出し、卵かけごはん（TKG）が好物の1つであることを紹介。
続けて「むか〜しロケ先の福岡のお母さんに教えて頂いて以来 昆布の佃煮とごまとごま油を絡めて食べるのが私のお気に入り！」と話し、溶き卵をかけた白米の上に昆布の佃煮、白ごま、ごま油をトッピングした“お気に入りのTKG”の写真をアップした。
コメント欄には「あら!そんな食べ方あったのね今度からマネさせていただきます」「試したいアレンジですね」「あら！美味しそう やってみまーす！」との声が寄せられ、参考レシピとして役立てられていた。