ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「解散総選挙“消費税ゼロ”飲食店の対応は？」が２位に入ったことを報じた。５万６７８２人が選び、ランキングが決定した。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「各党の消費税に関する考え方が出ています。各党の公約のとりまとめは大詰めを迎えています。自民党はきょう、中道は明日に正式に発表があると思いますが、それぞれ減らした分の財源はどうするのかなど聞きたいことはあるのですが」と見解をまじえて紹介。また立憲民主党と公明党で結成する「中道改革連名」に両党のほぼ全員が合流する意向であることを伝えた。

安住アナは「与党支持、野党支持でそれぞれ考え方が異なりますので、受け手側のみなさんで調整をしてほしいと思いますがコメントを紹介します」と前置き。そして「高市早苗の人気投票と感じてしまいます。議員数を減らすなど、身を切る改革、身を切る政治はどこへいってしまったのでしょうか」「立憲のほとんどの衆院議員が新党に合流するそうですが、安保法制や原発など今までの主張をかなぐり捨てるとは節操がない」「選挙に当選することが１番の目標になってしまい、政党のやりたい事はどこにいったんだろう」という視聴者の声を紹介した。