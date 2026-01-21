世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶが自身の展示会に訪れファンを驚かせた。

Ｖは２１日までに自身のインスタグラムを更新。フォトブック「ＴＹＰＥ 非」発売を記念して現在、韓国・ソウル市内で期間限定で開催されている展示会の様子を公開した。壁に「ちゃんと会いに行くよ。キム・テヒョン（Ｖの本名） ｔｈｖ」と手書きしたショットも添えている。

ネット上では居合わせたベトナム人女性ファンと交流する動画も拡散されており、「展示会会場にご本人登場だったんだ！」「自ら展示会に出向いてくれるなんて」「お会いできたＡＲＭＹさん良かったですねー♪」「テテが現れたら心臓止まるな私」「まさかのテテ降臨されてありがたや…」「遭遇できたＡＲＭＹさん幸せすぎるね」「ちゃんと足を運んでアミに会いに行くなんてテテらしい」などの声や、「テテ足長すぎ」「これ見てもこれ見ても涙が出る私」「テテが見せてくれるテテが大好き」「本当に全てが素敵すぎます！」「テヒョンがたくさん！嬉（うれ）しい」「それにしてもイケメン」「カッコ良すぎです」「芸術作品…」「なんでこうも可愛いのにかっこいいのだろう…」とメロメロになったファンがあふれていた。

ＢＴＳは３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックし、４月９日からワールドツアー開催を発表。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。