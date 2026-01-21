【時代の大転換点】何が起こる？2026年2月21日、人類未知のスーパーコンジャンクション（通称《ZERO POINT》）ミッドライフ・クライシス世代へ捧ぐ、自分を輝かせる方法。―miraimiku氏

日本文芸社 スピ・占い部

「ZERO POINTプロジェクト」特別インタビューVOL.1 miraimikuさん編

《ZERO POINT》とは

― 来たる2026年2月21日（土）、占星術の世界で「歴史的」ともいえる星の配置が起こる。

性質の異なる土星と海王星という2つの大きな惑星が、12星座の始まりである牡羊座の、しかも始まりの度数である「0度」で、重なる（コンジャンクションする）という惑星の大イベント。

この時期、土星が約30年ぶり、海王星は約165年ぶりに、牡羊座の位置に戻ってくる。これは約300年ぶり。しかも、“始まりの星座”である牡羊座0度という特別な度数で、ピタリと重なるのは、推定上では約2600年前※とされ、厳密には、人類史上ほぼ初めての経験。

（※直近は1703年3月27日頃、牡羊座11度。今回にもっとも近いのは紀元前594年3月9日頃、牡羊座1度で重なっている。）

極めて稀な運命的な現象に、占星術的には「新しいサイクルの起動」を象徴し、時代の転換点と予測する占い師も多い。

2021年以降本格化した「風の時代」に続き、それに匹敵するような、いや、そのうねりにさらなる大きな波が上乗せされ、社会構造、価値観、そして個人の生き方にまで影響を及ぼす可能性を秘めた、極めて重要な転換点だ。

この《ZERO POINT》を控えた2025年、有志4名の占い師ユニット「チームリスタルテ」（※）が結成された。（※正式名称は、「RISTARTÉ」、以降記事では「リスタルテ」と呼ぶ。）

占星術をはじめとした占いの知見を持つ「リスタルテ」は、私たちに今必要な準備はリセット＆リスタートであると提唱。そのために「心の余白をどう取り戻すか」を多角的に考えるプロジェクトを推進してきた。

メンバーは、著作も多数手がけ、各々得意の占術をもつ人気占い師、（左から）真木あかりさん、miraimikuさん、桜野カレンさん、愛新覚羅ゆうはんさんの4名。そして集大成となる初の共著・新刊『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』も、ついに2026年1月21日に発売。

本書は、「何をどうすればいいの？」という疑問にじっくりと答える解説パート、そして自分の人生を、自分の意志で、再デザインするための実践的占いで構成される、画期的な1冊。

計4回のインタビュー。

初回は、プロジェクトの一人である、占星術師・miraimikuさんへ、この転換点は何を意味するのか、どんなメッセージを内包しているのか、そして私たちはどう向き合えばよいのか、書籍に込めた思いとともに、伺いました。

「私は何者として存在するのか」行動で証明する時代へ

12星座の始まりを意味する「牡羊座」の、しかも始まりの度数である「０度」で、土星、海王星という２つの大きな星がピタリと重なる──この極めて稀有な天体現象を、私たちリスタルテは「ZERO POINTーゼロポイント」と名付けました。

なぜなら、牡羊座０度（春分点）は、すべてが「ゼロ」に戻り、新しい物語が始まる場所だから。

そして、ここで土星と海王星が重なるということは、個人レベル、社会レベル、そして宇宙レベルでも「ゼロ地点＝新しいスタートラインに立つ」ということを意味するからです。

ちなみに、土星は約30年ぶり、海王星は約165年ぶりに牡羊座に戻り、新しいスタートを切ることになるわけですが、前回、土星と海王星が「牡羊座０度」の位置で重なったのは、約2600年前、紀元前594年頃のことでした。

つまり、2026年2月21日は、人類史上最高レベルの「リセット＆リスタート」のタイミングだと言えるのです。

もう少し深掘りしてみましょう。

土星は、現実・責任・鍛錬・具現化を司る星。

私たちに「逃げられない現実」と向き合うことを促します。

一方で、海王星は、夢・理想・スピリチュアリティを司る星。

現実の枠組みを溶解し、私たちを無意識や潜在意識へと導きます。

この二つの対極エネルギーが牡羊座０度で重なることで、これまで当たり前だった社会の構造や常識が溶け去り、まったく新しい概念が、現実の形を取り始めることになるでしょう。

また、12星座にはそれぞれにキーワードがあり、人間の成長プロセスと連動しています。牡羊座は「I am」、牡牛座は「I have」、双子座は「I think」……と続くのですが、牡羊座は「I am」、【私は何者として存在するのか】がテーマになる星座です。

つまり、この「リセット＆リスタート」は、夢や理想をただ思い描くだけではなく、個人個人が現実化する力を身につけ、【私は何者として存在するのか】を行動で証明する、そのスタートラインに立つ大転換点ということになるわけです。



ミッドライフ・クライシス――「自分らしさ」を見失った世代

この宇宙的な大転機は、特に、現在30代後半以降の方、私自身を含めた就職氷河期世代──いわゆる「ミッドライフ・クライシス(中年の危機)」の渦中にいる世代に、個人的な転機や “目覚め” をもたらすことになるだろう。私はそう感じています。

この世代は、会社や組織などの集団社会に馴染むことが美徳とされ、個性が際立つ人ほど、釘を刺されたり、疎外されたりして、常に周囲の空気を読みながら “自我を抑え込んできた” 世代。

その結果、「自分らしさ」を見失ってしまっている方が多いんですね。

実際、私の個人鑑定にいらっしゃるお客さまは、まさにこの世代の方々がメインゾーンになるのですが、人生後半戦を前に、「自分の好きなことがわからない」「自分が何をしたいのかがわからない」「自分がどんな人間なのか、ホロスコープで見てほしい」というところからのご相談が非常に多いのです。

けれども、見失っているだけで、ちゃんと自分の中にある。

ホロスコープをもとに対話を重ねていくと、「そういえば、自分はこれが好きだった！」「そうそう、昔はこんなことをやっていたんです」と、皆さま、子どものように無邪気な顔でイキイキとお話しされるようになっていきます。

とはいえ、最後の最後で「本当に、やってもいいんですよね！？」と“確認のひと声”が出るケースが多いのも特徴。

「いい社員」「いい夫・妻」「いい父・母」「いい友人」といった外部から求められる役割、あるいは「これはいい」「これはダメ」といった誰かからの“指示”や“許可”がないと、身動きが取れない体質になってしまったのかもしれません。

ところが、占星術的に言えば「風の時代」に切り替わった2021年以降、まるで世界が180度ひっくり返ってしまったかのごとく、個性讃歌の時代に一変しました。

ただでさえ悩み深いミッドライフ世代──自分らしさを見失ってしまった私たちは、「集団調和」の時代から「個性発揮」の時代へ、急激な社会的風潮の変化についていくことができず、もがいている方が沢山いらっしゃるのがリアルな現状です。

「このままで終わらせたくない」「自分が本当に望む人生を生きたい」という夢と、「でも今さら変えられない」「私にはきっと無理」という現実的な制約に縛られる──まさに土星と海王星の葛藤を、身をもって体験している世代だと言えるのです。

自分の太陽を指針に、「私の人生を輝かせる」

でも、魂の奥から湧き上がってくるような違和感や焦燥感は、宇宙そのものが生まれ変わろうとしている予兆を、敏感にキャッチしている証拠。

既に2025年の春頃から、人生を賭けた転職や退職、離婚や離別、転居や撤退など、「終わり」と「始まり」の狭間を生きていた人も多いはずです。

私自身も、プライベートで、まさに一回死んでしまうほどのリセット体験をしました。

でも、「ZERO POINT」を知っていたからこそ、「このリセットは、きっと、リスタートのために必然のことなのだろう」ということを理解し、乗り越えられた気がしています。

人類史上最高レベルのリスタートを切るために。

誰かのためでも、誰かのせいでもなく、「私は何者として存在したいのか」「私は私として、どう生きたいのか」、一人ひとりが、自分に問い直し、自分で答えを出すことが求められています。

そして、その指針となるのが、「太陽星座」です。（miraimikuさんが本書で担当したテーマ）

占星術的解釈では、月は「本能的欲求」や「感情的反応のクセ」を表します。

「安心したい」「足りない」という不安感や欠乏感も、月の欲求。

幼少期の自分を表すのも月で、大人になりきれないままのインナーチャイルドでもあります。

一方、太陽は、自発的で能動的なエネルギー。

「何を目指すのか」「どんな価値を生み出せるのか」という、生き方の指針とも言うべき光。

太陽は“単なる欲求の充足”ではなく、自ら意図して、目指して、輝かせて、主体的に価値を生み出す───「クリエイション」の星なのです。

月の不安感や欠乏感を満たすだけで、自分の太陽が光を放っていなければ、「何のために生きているのだろう」という“不完全燃焼感”を抱き続けることになるでしょう。

逆に言えば、太陽が目指している指針を知り、その道を進んでいるとき、多少の不安や葛藤があったとしても、やりがいや使命感を持って生きることができるはずです。

今回の「宇宙的大転換点」を、自分の人生を生き直すためのスタートラインとして、ぜひ活かしてほしい。同世代として、私たちと一緒に、リスタートを切ろう。

この本は、そんな想いで、同世代のメンバーで創り上げた本です。まずは「忘れていた自分」を取り戻すこと。「お金は苦労して稼ぐもの」「我慢や忍耐が幸せの条件」など “社会に植え付けられてきた概念” を、少しずつ手放していくこと。そして、ここから先は、自分の太陽を愛し、磨き、輝かせていきましょう。

ミッドライフ世代は、熾烈な競争社会を生き抜き、努力や忍耐を伴う「スポ根魂」が備わっている方が多く、元来、パワフルでタフな世代でもあります。

【私は何者として存在したいのか】が定まりさえすれば、若手を凌駕するほどのパワーを発揮するはずだと思っています。

「新しい自分」を始めるために──2026年春から始まる新時代を生きるための【ガイド】として、ぜひ本書を手に取って頂けたら嬉しいです。

