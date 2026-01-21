本日の予定【経済指標】
【英国】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:00
予想 0.3% 前回 -0.2%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.2%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（12月）16:00
予想 0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 4.1% 前回 3.8%（前年比)
予想 4.0% 前回 3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（12月）16:00
予想 -0.2% 前回 0.3%（仕入・前月比)
予想 1.0% 前回 1.1%（仕入・前年比)
予想 0.1% 前回 0.1%（出荷・前月比)
予想 3.3% 前回 3.4%（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（12月）17:00
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 3.6% 前回 3.5%（前年比)
小売売上高（11月）20:00
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/10 - 01/16）21:00
予想 N/A 前回 28.5%（前週比)
中古住宅販売成約指数（12月）22日00:00
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（12月）22:30
予想 0.4% 前回 0.9%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -0.5% 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)
※予定は変更することがあります
