【英国】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:00
予想　0.3%　前回　-0.2%（前月比)
予想　3.3%　前回　3.2%（前年比)
予想　3.2%　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（12月）16:00
予想　0.5%　前回　-0.4%（前月比)
予想　4.1%　前回　3.8%（前年比)
予想　4.0%　前回　3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（12月）16:00　
予想　-0.2%　前回　0.3%（仕入・前月比)　
予想　1.0%　前回　1.1%（仕入・前年比)
予想　0.1%　前回　0.1%（出荷・前月比)
予想　3.3%　前回　3.4%（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（12月）17:00
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　3.6%　前回　3.5%（前年比)

小売売上高（11月）20:00
予想　2.8%　前回　2.9%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/10 - 01/16）21:00
予想　N/A　前回　28.5%（前週比)

中古住宅販売成約指数（12月）22日00:00
予想　N/A　前回　3.3%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（12月）22:30
予想　0.4%　前回　0.9%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　-0.5%　前回　0.3%（原材料価格指数・前月比)

※予定は変更することがあります