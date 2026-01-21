韓国政府 ウォン安進行受け対米投資200億ドルの履行を延期、相場落ち着くまで 韓国政府 ウォン安進行受け対米投資200億ドルの履行を延期、相場落ち着くまで

韓国は米国と約束した対米投資200億ドルの履行を延期する方針だと関係者が明かした。



韓国政府はウォン安進行を受け今年最大200億ドルを米国に投資する約束を延期する方針。現在の為替相場が安定するまで待たなければならないと関係者は指摘。企業や個人投資家による資本流出が通貨の重しとなっている。



韓国ウォンは対ドルで昨年後半から8%超下落、政府によるウォン買い・ドル売り介入や一連の措置を講じるもウォン安は止まらず、世界金融危機来の安値圏にある。



韓国当局の口先介入を受けクリスマスの日に韓国ウォンは対ドルで急騰したが、その上げをほぼ帳消しにしている。金融市場ではグリーンランド問題を受け米ドル売りが進んでいるものの、対韓国ウォンではドルは上昇している。

