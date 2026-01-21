今回は、娘の保育園で、嫉妬深いママ友にモヤモヤしたエピソードを紹介します。

なんでこんなにママ友に気を使わなきゃいけないのかな…

「私は税理士で、夫は経営者ですが、それなりに余裕がある暮らしをしています。夫の趣味で外車を4台所有し、家もいわゆる高級住宅街にあります。しかしそのことを、保育園のママ友に絶対に知られたくありません。というのも、ママ友たちは嫉妬深いからです。

仲良しのセレブママAさんが、運転手付きで毎日保育園に送迎に来るのですが、Aさんはいつも全身ブランドものを身に着けています。で、そんなAさんを他のママ友たちが、嫉妬心から露骨に批判しています。

Aさんみたいに嫉妬されるのは面倒だし、疲れますよね。だから私はママ友たちの嫉妬から逃れるため、保育園には絶対にお洒落していかないし、すっぴんにメガネです。保育園には車で行きますが、車は園から離れた場所にとめ、ママ友たちに車を見られないように気を付けています。

『私の正体、バレてないよね……？』と毎日ビクビクしつつ、なんでこんなにママ友たちに気を使わなきゃいけないのかなとモヤモヤもします」（体験者：30代女性・税理士／回答時期：2025年5月）

▽ この女性の子供は、「お友達が家に来たがっている」と何度も言ってくるそうで、ハラハラしているとか。また、子供が友達に「ウチにはかっこいい車がたくさんある」とも言っているそうです。ママ友たちにお金持ちなのがバレるのは、時間の問題かもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。