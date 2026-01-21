UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 コペンハーゲンとナポリの試合が、1月21日05:00にパルケン・スタジアムにて行われた。

コペンハーゲンは鈴木 淳之介（MF）、アンドレアス・コーネリウス（FW）、ビクター・ダダソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、アントニオ・ベルガラ（MF）らが先発に名を連ねた。

35分にコペンハーゲンのトーマス・デラネイ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

36分、コペンハーゲンが選手交代を行う。ビクター・ダダソン（FW）からパンテリス・ハツィディアコス（DF）に交代した。

39分に試合が動く。ナポリのエリフ・エルマス（MF）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がヘディングシュートを決めてナポリが先制。

ここで前半が終了。0-1とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、ナポリは同時に2人を交代。アントニオ・ベルガラ（MF）、レオナルド・スピナツォーラ（DF）に代わりノア・ラング（FW）、マティアス・オリベラ（DF）がピッチに入る。

63分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。イライアス・アシュリ（FW）、アンドレアス・コーネリウス（FW）に代わりヨルダン・ラーション（FW）、ウィリアム・クレム（MF）がピッチに入る。

72分コペンハーゲンが同点に追いつく。ヨルダン・ラーション（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、コペンハーゲンに所属する鈴木 淳之介（MF）はフル出場した。

2026-01-21 07:10:22 更新