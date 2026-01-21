UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 スポルティングとパリ・サンジェルマンの試合が、1月21日05:00にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにて行われた。

スポルティングは守田 英正（MF）、ルイス・スアレス（FW）、マキシミリアノ・アラウホ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分、スポルティングが選手交代を行う。リカルド・マンガス（DF）からゲオルギオス・バジャニディス（DF）に交代した。

66分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。セニー・マユル（MF）からクビチャ・クワラツヘリア（FW）に交代した。

71分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）からゴンサロ・ラモス（FW）に交代した。

74分、ついに均衡が崩れる。スポルティングのゲオルギオス・バジャニディス（DF）のアシストからルイス・スアレス（FW）がゴールが生まれスポルティングが先制する。

しかし、79分パリ・サンジェルマンが同点に追いつく。ウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

81分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ファビアン・ルイス（MF）からイリア・ザバルニー（DF）に交代した。

87分、スポルティングは同時に2人を交代。ジョアン・シモエス（MF）、ジェニー・カタモ（MF）に代わりダニエル・ブラガンサ（MF）、アリソン・サントス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分スポルティングが逆転。ルイス・スアレス（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後もスポルティングの選手交代が行われたがそのまま試合終了。スポルティングが2-1で勝利した。

なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）はフル出場した。

2026-01-21 07:10:34 更新