ビームスが恵比寿 リキッドルームで音楽イベントを開催　5lackと中村佳穂が出演

「ビームス（BEAMS）」が主催・プロデュースする音楽イベント「BE FES TOKYO at LIQUIDROOM」を、2月20日に恵比寿の「リキッドルーム（LIQUIDROOM）で開催する。企画制作でクラブクアトロとタッグを組んだ。

同イベントは、ビームスの音楽好きスタッフが始めた音楽フェスティバル「BEAMS MUSIC FESTIVAL『BE FES!!』」からスタート。2022年には東京、大阪、札幌、名古屋、福岡の全国5都市を巡回し、2024年2月には東京・渋谷で2会場同時、8月には広島で開催。2025年2月に渋谷O-EASTで初のオールナイトイベントを行い、同年8月には京都で3会場同時というフェス形式に拡大するなど、毎年規模を広げてきた。

今回は東京・板橋出身のラッパー・ビートメイカー・プロデューサーの5lack、ミュージシャンの中村佳穂の2組が出演。会場では、BE FESならではのコンテンツを用意する予定だという。

◾️BE FES TOKYO at LIQUIDROOM

出演者：5lack／中村佳穂

開催日：2026年2月20日（金）

開催時間：OPEN 18:00／START 19:00

会場：LIQUIDROOM

所在地：東京都渋谷区東3-16-6

価格：6000円 ※ドリンク代別

チケットオフィシャル先行抽選期間：2026年1月20日（火）18:00〜1月26日（月）23:59

イープラス：チケット販売ページ