　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比680円安の5万2120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56207.24円　　ボリンジャーバンド3σ
54631.22円　　ボリンジャーバンド2σ
53368.00円　　5日移動平均
53055.21円　　ボリンジャーバンド1σ
52991.10円　　20日日経平均株価現物終値
52830.00円　　一目均衡表・転換線
52120.00円　　21日夜間取引終値
51620.00円　　一目均衡表・基準線
51479.20円　　25日移動平均
50072.80円　　75日移動平均
49952.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49903.19円　　ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48327.18円　　ボリンジャーバンド2σ
46751.16円　　ボリンジャーバンド3σ
43378.55円　　200日移動平均


