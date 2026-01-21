日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比680円安の5万2120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56207.24円 ボリンジャーバンド3σ
54631.22円 ボリンジャーバンド2σ
53368.00円 5日移動平均
53055.21円 ボリンジャーバンド1σ
52991.10円 20日日経平均株価現物終値
52830.00円 一目均衡表・転換線
52120.00円 21日夜間取引終値
51620.00円 一目均衡表・基準線
51479.20円 25日移動平均
50072.80円 75日移動平均
49952.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49903.19円 ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48327.18円 ボリンジャーバンド2σ
46751.16円 ボリンジャーバンド3σ
43378.55円 200日移動平均
株探ニュース
