TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44ポイント安の3578ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3796.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
3640.00ポイント 5日移動平均
3625.60ポイント 20日TOPIX現物終値
3593.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3585.25ポイント 一目均衡表・転換線
3578.00ポイント 21日夜間取引終値
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3492.00ポイント 25日移動平均
3390.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3353.87ポイント 75日移動平均
3334.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3289.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
3235.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3187.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3034.60ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3796.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
3640.00ポイント 5日移動平均
3625.60ポイント 20日TOPIX現物終値
3593.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3585.25ポイント 一目均衡表・転換線
3578.00ポイント 21日夜間取引終値
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3492.00ポイント 25日移動平均
3390.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3353.87ポイント 75日移動平均
3334.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3289.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
3235.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3187.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3034.60ポイント 200日移動平均
株探ニュース