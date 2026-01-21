　21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44ポイント安の3578ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3796.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3694.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3640.00ポイント　　5日移動平均
3625.60ポイント　　20日TOPIX現物終値
3593.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3585.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3578.00ポイント　　21日夜間取引終値
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3492.00ポイント　　25日移動平均
3390.61ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3353.87ポイント　　75日移動平均
3334.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3289.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3235.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3187.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3034.60ポイント　　200日移動平均


株探ニュース