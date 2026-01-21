グロース先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
775.44ポイント ボリンジャーバンド3σ
746.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
733.72ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値
731.60ポイント 5日移動平均
718.92ポイント 200日移動平均
716.59ポイント ボリンジャーバンド1σ
710.00ポイント 一目均衡表・転換線
707.00ポイント 21日夜間取引終値
704.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
701.21ポイント 75日移動平均
687.16ポイント 25日移動平均
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
679.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
628.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
598.88ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
