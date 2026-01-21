　21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

775.44ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
746.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
733.72ポイント　　20日東証グロース市場250指数現物終値
731.60ポイント　　5日移動平均
718.92ポイント　　200日移動平均
716.59ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
710.00ポイント　　一目均衡表・転換線
707.00ポイント　　21日夜間取引終値
704.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
701.21ポイント　　75日移動平均
687.16ポイント　　25日移動平均
684.50ポイント　　一目均衡表・基準線
679.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
628.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
598.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


