¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¤Ï18Æü¡¢¹Åç¡¦Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±àÁ°È¯Ãå¤Î7¶è´Ö48¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜ¾ë¤¬Âç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö16Ê¬55ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄáÀîÀµÌé¤Ï¡¢·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂçOB¤Ç23ºÐ¤ÎÄáÀî¤¬Ê±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¡£¥Õ¡¼¥É¤Ë´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡¢³Ü¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤¢¤¶¤È¤¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦¹õÌÚÍÛ¸þ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ä½çÂç¡¦¹ÓËÒÂöÅÐ¡Ê4Ç¯¡Ë¤â¡¢¼êºî¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ª¤äËË¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï3¶è¤Ë½ÐÁö¤·¤¿ÄáÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶è´Ö½ç°Ì34°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë19Æü¤Ï¡ÖÄÀ¤ó¤ÀÊ¬¤À¤±¹â¤¯Èô¤Ö¤ó¤À¡¡±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÌë¤¢¤±¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥â¥ó¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤Èµ¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡ª¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÄá¤µ¤ó¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤â¤ó¡×
¡ÖÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¢¥ó¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬cute¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¢¤¶¤È¡Á¤¤¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡°ìÀ¸¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö3¿Í¤È¤â¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¯¤Þ¥â¥óÄáÀî¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¤www¡×
¡¡·§ËÜ¤ÏÁí¹ç19°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë