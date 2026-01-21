アップルが2026年から2028年にかけて複数の製品を有機ELディスプレイにアップグレードすると報じられています。

台湾のDigiTimesは具体的に次のように予想しています。

iPad mini: 2026年 MacBook Pro: 2026年後半〜2027年 iPad Air: 2027年 iMac: 2027年〜2028年 MacBook Air: 2028年

有機ELディスプレイは色彩がはっきりしており、「真の黒（トゥルーブラック）」を再現できる高いコントラスト比のおかげで、従来の液晶ディスプレイよりも画質が優れています。

すでに「iPhone」「Apple Watch」「iPad Pro」は有機ELディスプレイを搭載しており、「Apple Vision Pro」にはマイクロ有機ELディスプレイが採用されています。

米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、2026年に発売されるiPad Airには液晶ディスプレイが搭載される見込み。また、MacBook Airの有機ELディスプレイの導入時期は早くても2028年になると予測しています。

筆者は有機ELディスプレイを搭載したiPhoneやApple Watchを保有していますが、その画質に大満足しています。この美しい画面が早くMacBookや他のアップル製品に広まってほしいと思っています。

