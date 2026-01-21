『相棒24』毎熊克哉演じる“新世代のフィクサー” 浦神鹿が今夜降臨！ A.B.C‐Z橋本良亮がシリーズ初登場
今夜1月21日21時放送の水谷豊主演ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）第13話「信用できない語手』に、昨年、『相棒season23』の「最終回スペシャル 怪物と聖剣」で強烈なインパクトをもたらした毎熊克哉演じる浦神鹿が登場。さらに橋本良亮（A.B.C-Z）が公安刑事役でシリーズ初登場する。
【写真】橋本良亮のりりしい公安刑事姿も公開！
毎熊演じる浦神鹿は『season23』最終回スペシャルで、「僕の友だちになってください」と右京（水谷）の前に突如出現した不気味な男。独特な空気感をまとっており、右京には人懐っこい笑顔で無職の小説家志望だと名乗りながら、実は総理でさえもその存在を無視できない新世代のフィクサーであることが判明。『season23』のラストでは“こてまり”に現れ、「これからたくさん僕と遊んでください」と右京に意味深な笑みを投げかけ、不穏な余韻を残した。
そんな浦が、ついに今夜放送の第13話に降臨。またもや紅茶店で右京を待ち伏せしたかと思えば、自分は家族全員が殺害された犯罪被害者であると告白。被疑者死亡で打ち切られた捜査に納得がいっていないため、24年前の一家殺害事件の再捜査をしてほしいと持ちかける。そこにはいったいどんな思惑が…？ そして何が真実で何が偽りなのか、特命係は浦という人物の奥に広がる深い森へと迷い込んでいくことに…。
演じる毎熊克哉は、昨年から今年にかけて『初級演技レッスン』『「桐島です」』『安楽死特区』など、相次いで主演映画が公開されている実力派。「長年愛されている『相棒』シリーズに､浦神鹿のような幻惑的な役で出演させていただくことになりプレッシャーもありましたが､大きな反響があったと聞き、うれしく思っています」と前シーズンでの手ごたえを明かし、今回の第13話については「本格的な遊びが始まります」と浦のような意味深発言。「視聴者の皆様も神出鬼没な浦の今後を楽しんでいただけたら幸いです」と語っている。
また、今回、浦の家族が殺害された事件を調べ始めた右京と薫（寺脇康文）に近づくのが、公安第三課の刑事・松永理（まつなが・おさむ）。浦の存在を危険視し、ひそかに単独で調べを進めていたという松永。今後、情報交換がしたいと特命係に持ちかける。
松永を演じるのはA.B.C‐Z・橋本良亮。緊迫感に満ちた演技で、諜報（ちょうほう）活動のエキスパートらしい隙のなさを表現している。
今回が『相棒』初出演の橋本は、オファーを受けたときの心境を「さすがに信じられないという気持ちでした。うれしさ反面、緊張がものすごく込み上げてきて、顔が真っ青になりました」と、喜びの中にもプレッシャーを感じたことを告白。しかしながら演技はもちろん、アクションにも果敢に取り組み、撮影を完遂。松永として“相棒ワールド”に生きた期間を「“相棒ファミリー”のもとでお仕事できたことを光栄に思っています。自分の人生の中で素晴らしい時間を過ごすことができました」と振り返るとともに、「自信を持って“相棒ファン”のみなさまに俳優の橋本良亮をお届けできると思います」と、達成感に満ちた笑顔でアピールしている。
ドラマ『相棒 season24』は、テレビ朝日系にて毎週水曜21時放送。
※コメント全文
＜コメント全文＞
■毎熊克哉（浦 神鹿 役）
――昨年『相棒season23』に登場した浦神鹿は大きなインパクトを残しましたが、反響についてはどのように感じていますか？
長年愛されている『相棒』シリーズに､浦神鹿のような幻惑的な役で出演させていただくことになりプレッシャーもありましたが､大きな反響があったと聞き嬉しく思っています｡
――浦神鹿の再登場を待ち望んでいた視聴者のみなさまに向けて､メッセージをお願いいたします！
今回は右京さんとの“遊び”が本格的に始まります｡僕自身､この浦神鹿という役がどこへ向かっていくのか全く想像もつきません｡だからこそ楽しんで演じることができています｡
視聴者の皆様も神出鬼没な浦の今後を楽しんでいただけたら幸いです｡
■橋本良亮（松永 理 役）
――今回のオファーを受けたときのお気持ちをお聞かせください
さすがに信じられないという気持ちでした。僕が『相棒』に出られるわけがないと思っていたので話を聞いたときはうれしさ反面、緊張がものすごく込み上げてきて、顔が真っ青になりました。
――水谷豊さん、寺脇康文さんと共演した感想を教えてください
本当に素敵な方々です！ 水谷豊さんとは2025年の『無用庵隠居修行9』（BS朝日）で初めてご一緒させていただきました。そのときのクランクインで僕が上手くいかなかったのですが、ずっと豊さんが見守ってくださってて休憩中にはアドバイスをいただいたりして、ものすごく心強かったのを覚えています。その後もご飯に連れて行ってくださったことなど、幸せな思い出しかありません。
寺脇さんとは2019年の映画『決算！忠臣蔵』でご一緒させていただきました。撮影での絡みはなかったのですが、『相棒』で撮影をしたときに寺脇さんから久しぶりー!! と話をかけてくださり、『相棒』の撮影の合間にはずっと「りょうすけ、りょうすけ」と下の名前で呼んでくれたりして、とてもうれしい思い出になりました。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
STARTO社から『相棒』への出演は初ということですが、自信を持って“相棒ファン”のみなさまに俳優の橋本良亮をお届けできると思います。
短い期間の撮影でしたが、とにかく“相棒ファミリー”のもとでお仕事できたことを光栄に思っています。自分の人生の中で素晴らしい時間を過ごすことができました。
何が言いたいかと言いますと――頑張りました！！！ 是非ご覧ください。
