Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»»þÂå¤ËÁª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÈÓÅçÎ¦¤¬¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»»þÂå¤ËÁª¼ê¸¢½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Âç²ñÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿FWÈÓÅçÎ¦¤Ï¡¢Ë¡À¯Âç¤ò·Ð¤ÆJ2¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£26ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÓÅç¤Ï1·î20Æü¡¢JFL¤Î¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ÃÉÜ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤ÏJ2¥ê¡¼¥°24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤Î¸ø¼°HP¤ÇÈÓÅç¤Ï¡Ö¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤ÎJFLÍ¥¾¡¡¢J3¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹Ä©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¹ÃÉÜ¤Ç¤ÏÂ¤¬Â®¤¯¤ÆÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¿Í¤¤¿¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£É¬¤ºJ¤ÎÉñÂæ¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç´èÄ¥¤ì¡¡J¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÈÓÅç¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÈÓÅç¤Ï¹ÃÉÜ¡¢Ê¡Åç¤Ç¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿15ÈÖ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢22Æü¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë