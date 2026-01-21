立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を結成し、他党からは様々な反応が出ている。ABEMA的ニュースショーに立憲民主党・野田佳彦代表と公明党・斉藤鉄夫代表が出演し、発足への想いを語った。

ジャーナリストの青山和弘氏は「選挙が終わったらどうなるのか。つまりいま参議院は公明党と立憲民主党が残っている。選挙が終わったら『はい、選挙が終わったので元の鞘（さや）に戻ります』というのだと、何のために投票したのかというのがわからなくなってしまうので、まさかそんなこと考えてないですよね？ということだけはっきりしてほしい」と質問を投げかけた。

これに野田代表は「それは考えていない」と言い切ると「便宜的に今回だけ新党を作った。こんな有権者を愚弄する話はない。覚悟を決めて新党を作った」と答えた。

「まずはこの衆議院の選挙があるから、塊を作って真価を問う。その真価を問うて結果を得たらきちんと参議院とのグループを作り、合流し。そして地方議会の人たちが入らなかったら国民政党じゃない。当然これはしっかりと段取りを踏んでいきたい」（野田代表）

これに斉藤代表も「今回は急な衆議院選挙解散なのでまずは衆議院から。そして参議院、地方議員という形で中道の塊を作っていきたい。我々公明党もその覚悟で。結党以来61年、その公明党が新しい中道を理念とした党を作る。これはある意味で本当に大きな決意だ。そのことをわかっていただきたい」と訴えた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）