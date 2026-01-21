【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 1ー3 サントリーサンバーズ大阪（1月17日・男子第11節）

【映像】日本一の“神技”ワンハンドのバックトス（様々な角度から）

男子バレーボールで超絶美技が飛び出した。前年度王者・サントリーサンバーズ大阪のセッター・関田誠大が、片手でボールを後方へドンピシャで届けて得点につなげると、元日本代表の解説も「ハイセンスすぎる」と脱帽。ファンも「バケモン過ぎる」などと、プレー直後から驚愕の声が寄せられていたが、その凄まじさからか、数日経っても反響が広がっている。

1月17日に大同生命SVリーグ男子の第11節が行われ、サントリーサンバーズ大阪は敵地でウルフドッグス名古屋と対戦。IGアリーナには14,000人を超える過去最多動員となる観客が詰めかけていた中、敵味方関係なしに、見る者全てが熱狂するプレーが生まれた。

第4セット12―11と、サントリーが1点リードで迎えた相手サーブの場面。イゴール・クリュカがレシーブを返したが、これはややネット際に近過ぎるボールとなった。しかし、セッター・関田は飛び跳ねながらこのボールに反応すると、次の瞬間、神技を披露した。

ボールを右手で捉えると、そのまま後方へとピンポイントで上げる。ライトの郄橋藍が確実にスパイクを打ち込み、サントリーが得点を奪ってみせた。関田から郄橋への阿吽の連携もさることながら、注目は関田の“ワンハンドバックトス”だ。このプレーが飛び出した瞬間、試合を中継したABEMAの解説で元日本代表・高松卓矢は思わず「おお、うまい！」と声をあげた後、「ヤバ。なにそれ、ズゴイな……」と感嘆。さらには「ハイセンスすぎる。トスがオシャレすぎる」と手放しでこのプレーを称賛していた。

実際、ホーム・WD名古屋のアリーナMCも思わず「これは相手もさすがのプレーです」と認めざるを得ないほど、会場を埋め尽くすファンは敵味方関係なしに大いに沸き立ち、ABEMAのコメント欄でも、「おしゃんすぎる」「そこからライトへのバックトスできるのおかしいだろ関田」「ドンピシャすぎる」といった驚きの声で溢れ返っていた。

さらに、SVリーグ公式SNSでもこのプレーが投稿されると、ファンは「アニメのようだ」「現地で生で見たけれど、唖然茫然」「仕組みがわからない、、」「どうしてワンハンドであんな素晴らしいトスが」「バケモン過ぎる」「さすが日本一のセッター」と絶賛するコメントを寄せ、数日経ってもなお、この投稿の反響は収まらない様子だった。

なお、試合は19連勝中の王者・サントリーが3―1で逆転勝利。破竹の20連勝を飾り、翌日のGAME2でも勝利を収め、連勝を「21」に伸ばした。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）