「やりたいことが見つからない」と語る人に試してほしい、たった1つのこととは？
そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「やりたいこと探し」はうまくいかない
「やりたいことが見つからない」
この言葉を口にする人は、とても多いです。
本を読み、診断を受け、他人のキャリアを参考にしても、なぜかしっくりこない。
その理由はシンプルです。
多くの人が、やりたいことから探し始めてしまっているから。
やりたいことは、空から降ってくる答えではありません。
本来は、もっと深いところにある「軸」から枝分かれして出てくるものです。
その軸に触れないまま探し続けると、どれも仮の答えにしか見えなくなります。
「順番」を間違えない考え方
『世界の果てのカフェ』という本では、満たされている人の共通点が、はっきり語られています。
人は人生の中で、存在理由を満たすために、やりたいことを10個、20個、あるいは何百個も見つけるかもしれない。
――『世界の果てのカフェ』より
重要なのは、この順番です。
存在理由 → やりたいこと。
逆ではありません。
やりたいことが1つに定まらなくていい。
むしろ、存在理由がはっきりすると、やりたいことは増えていく。
それは迷いではなく、人生が前に進んでいるサインです。
「満たされている人」がやっている、たった1つのこと
さらに、こう続きます。
それを満たすのに役立つと信じるあらゆる活動に挑戦しているわ。
――『世界の果てのカフェ』より
ここが、多くの人が見落とすポイントです。
満たされている人は、「これが正解かどうか」を先に考えません。
自分の存在理由に「触れていそうなこと」を、とにかくやってみる。
合わなければやめる。
ピンときたら、もう少し深くやる。
つまり、存在理由を仮決めして、行動で確かめているのです。
考え続ける人ではなく、試し続ける人が、結果的に「やりたいことがある人」になっていきます。
いますぐやるべき、たった1つのこと
もしあなたが「やりたいことが見つからない」と感じているなら、試してほしいことは1つだけです。
「自分はなぜここにいるのか？」という問いを、仮でいいから引き受けてみること。
答えが完璧である必要はありません。
むしろ、行動しながら書き換わっていく前提でいい。
存在理由が見え始めた瞬間から、やりたいことは1つではなく、いくつも現れます。
やりたいことが見つからないのは、才能がないからではありません。
軸を決める前に、枝を探しているだけなのです。
存在理由 → やりたいこと。
このように、順番を変えたとき、人生は驚くほど動き出します。
