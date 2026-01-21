「やりたいことが見つからない」と語る人に試してほしい、たった1つのこととは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「やりたいこと探し」はうまくいかない

「やりたいことが見つからない」

この言葉を口にする人は、とても多いです。

本を読み、診断を受け、他人のキャリアを参考にしても、なぜかしっくりこない。

その理由はシンプルです。

多くの人が、やりたいことから探し始めてしまっているから。

やりたいことは、空から降ってくる答えではありません。

本来は、もっと深いところにある「軸」から枝分かれして出てくるものです。

その軸に触れないまま探し続けると、どれも仮の答えにしか見えなくなります。

「順番」を間違えない考え方

『世界の果てのカフェ』という本では、満たされている人の共通点が、はっきり語られています。

ここにいる理由を知っているとき、その人は存在理由を特定したことになる。

人は人生の中で、存在理由を満たすために、やりたいことを10個、20個、あるいは何百個も見つけるかもしれない。

――『世界の果てのカフェ』より

重要なのは、この順番です。

存在理由 → やりたいこと。

逆ではありません。

やりたいことが1つに定まらなくていい。

むしろ、存在理由がはっきりすると、やりたいことは増えていく。

それは迷いではなく、人生が前に進んでいるサインです。

「満たされている人」がやっている、たった1つのこと

さらに、こう続きます。

実際、最高に満たされているお客様は、自分の存在理由を知っているだけじゃない。

それを満たすのに役立つと信じるあらゆる活動に挑戦しているわ。

――『世界の果てのカフェ』より

ここが、多くの人が見落とすポイントです。

満たされている人は、「これが正解かどうか」を先に考えません。

自分の存在理由に「触れていそうなこと」を、とにかくやってみる。

合わなければやめる。

ピンときたら、もう少し深くやる。

つまり、存在理由を仮決めして、行動で確かめているのです。

考え続ける人ではなく、試し続ける人が、結果的に「やりたいことがある人」になっていきます。

いますぐやるべき、たった1つのこと

もしあなたが「やりたいことが見つからない」と感じているなら、試してほしいことは1つだけです。

「自分はなぜここにいるのか？」という問いを、仮でいいから引き受けてみること。

答えが完璧である必要はありません。

むしろ、行動しながら書き換わっていく前提でいい。

存在理由が見え始めた瞬間から、やりたいことは1つではなく、いくつも現れます。

やりたいことが見つからないのは、才能がないからではありません。

軸を決める前に、枝を探しているだけなのです。

存在理由 → やりたいこと。

このように、順番を変えたとき、人生は驚くほど動き出します。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）