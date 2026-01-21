Photo: Adobe Stock

「やりたいことが見つからない」と語る人に試してほしい、たった1つのこととは？
そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「やりたいこと探し」はうまくいかない

「やりたいことが見つからない」

　この言葉を口にする人は、とても多いです。
　本を読み、診断を受け、他人のキャリアを参考にしても、なぜかしっくりこない。

　その理由はシンプルです。
　多くの人が、やりたいことから探し始めてしまっているから。

　やりたいことは、空から降ってくる答えではありません。
　本来は、もっと深いところにある「軸」から枝分かれして出てくるものです。

　その軸に触れないまま探し続けると、どれも仮の答えにしか見えなくなります。

「順番」を間違えない考え方

『世界の果てのカフェ』という本では、満たされている人の共通点が、はっきり語られています。

ここにいる理由を知っているとき、その人は存在理由を特定したことになる。
人は人生の中で、存在理由を満たすために、やりたいことを10個、20個、あるいは何百個も見つけるかもしれない。
――『世界の果てのカフェ』より

　重要なのは、この順番です。
　存在理由 → やりたいこと。
　逆ではありません。

　やりたいことが1つに定まらなくていい。
　むしろ、存在理由がはっきりすると、やりたいことは増えていく。
　それは迷いではなく、人生が前に進んでいるサインです。

「満たされている人」がやっている、たった1つのこと

　さらに、こう続きます。

実際、最高に満たされているお客様は、自分の存在理由を知っているだけじゃない。
それを満たすのに役立つと信じるあらゆる活動に挑戦しているわ。
――『世界の果てのカフェ』より

　ここが、多くの人が見落とすポイントです。
　満たされている人は、「これが正解かどうか」を先に考えません。

　自分の存在理由に「触れていそうなこと」を、とにかくやってみる。
　合わなければやめる。
　ピンときたら、もう少し深くやる。

　つまり、存在理由を仮決めして、行動で確かめているのです。
　考え続ける人ではなく、試し続ける人が、結果的に「やりたいことがある人」になっていきます。

いますぐやるべき、たった1つのこと

　もしあなたが「やりたいことが見つからない」と感じているなら、試してほしいことは1つだけです。

「自分はなぜここにいるのか？」という問いを、仮でいいから引き受けてみること。

　答えが完璧である必要はありません。
　むしろ、行動しながら書き換わっていく前提でいい。

　存在理由が見え始めた瞬間から、やりたいことは1つではなく、いくつも現れます。

　やりたいことが見つからないのは、才能がないからではありません。
　軸を決める前に、枝を探しているだけなのです。

　存在理由 → やりたいこと。

　このように、順番を変えたとき、人生は驚くほど動き出します。

