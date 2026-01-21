●日本列島の日本海側ほど続々と雪雲が流れ込み、交通機関に影響が出るおそれも

●県内はあす22日(木)にかけて、山間部中心に積雪&凍えるような寒さに注意

●週末は市街地や瀬戸内側のエリアでも積雪の可能性も



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう20日(火)から雲の多い空模様が続いていますが、この時間は日本海側に雪雲が広がってきています。





きょう21日(水)も日本の周辺は西高東低 冬型の気圧配置。等圧線の間隔が狭く、夜にかけて冷たい北風が流れ込みやすくなります。





この北風とともに、きょう21日(水)は全国的に雪雲が流れ込む予想です。

日本列島の日本海側ほど続々と雪雲が流れ込み、あす22日(木)にかけて近畿地方や東海地方など、太平洋側にまで雪の範囲が拡大する見通しです。

仕事などできょう21日(水)遠出をされる方は、交通情報などこまめな確認をお願いします。



一方県内は朝鮮半島の影に入る形となり、あまり雪雲が流れ込む気配はありません。





あす22日(木)にかけて県内で雪が積もるのは、山間部中心と見込んでいます。

市街地では雪が舞う程度で積雪の心配はないものの、気温は一段と低く、広い範囲で凍えるような寒さとなりそうです。







朝から雲が多くなりそうです。瀬戸内側は日中にかけて日ざしの届くタイミングがありますが、日本海側や山間部ほど午前を中心に弱い雨や雪が舞うところもあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。







最高気温は各地5度前後。きのう20日(火)よりさらに4度ほど低く、日中も厳しい寒さとなりそうです。





週末にかけて、凍えるような寒さが続く予想です。またあす22日(木)にかけて、山間部を中心に積雪や路面凍結のエリアが広がり、あさって23日(金)の夜から24日(土)にかけて、市街地や瀬戸内側のエリアでも雪化粧の可能性があると見込んでいます。

長引く寒波や雪に対し、安全第一の行動を心掛けて過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）