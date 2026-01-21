青山の「超一等地」1万平米が10年以上塩漬けに…近隣住民に愛された「文化施設」閉館のその後

日本で唯一の「国営児童館」

東京・渋谷と表参道を結ぶ、青山通り（国道246号線）沿い。青山学院大学の向かい、国際連合大学の左隣には2015年まで『こどもの城』と呼ばれる大型の児童館があった。この施設が閉鎖されてから10年以上経つが、のべ1万平米にわたる敷地が事実上「塩漬け」になっている。

住所でいえば東京都渋谷区神宮前5-53-1、都内でも有数の一等地であるこの地に足を運ぶと、区画一帯が白い壁状のフェンスで覆われているのが伺える。だが建物は、閉鎖時から解体が進んでいるようには見えない。そのフェンスの前には、岡本太郎作のモニュメント「こどもの樹」が聳え立つ。

1985年、こどもの城は厚生省（当時）によって設置された。日本で唯一の国立総合児童センターとして、30年にわたって子どもたちの知育と創造の場として機能していた。後に詳述するが、跡地は東京都が国から取得し、2023年度に「都民の城」として再整備する計画だった…のだが。

子どもとよく利用していた、近隣住民の女性3人組に話を聞くと、当時のことを思い出しながら目を細める。

「家族で出かけるにはちょうど良い場所でしたね。入場料も子供は400円くらいだったかな、土日はかなり賑わっていましたよ。うちの子は、室内外のアスレチックやおもちゃ、輪投げをしたり、楽器を借りてバンドのまね事をしたりしてよく遊んでいましたね」（40代女性）

「屋内だから雨の日も困らないし、そばで子どもを見ていられるから、周りを気にせず自由に遊ばせられる場所はありがたかった。たしか1階にレストランがあって、そこでよくお子様メニューを頼んでいたのも懐かしいですね」（別の40代女性）

地下4階から地上13階にわたり、3つの建物が連なる形で威容を誇っていたこどもの城は、体育館やプール、音楽スタジオなどの体験施設に加え、1200席を有する青山劇場や青山円形劇場、アトリウム、ギャラリーなどの文化施設も併設。青山劇場で舞台『アニー』を観たという人も多いのではないだろうか。ちなみに青山劇場の柿落としは劇団四季ミュージカル『ドリーミング』だった。

そのほか、クリニックや保育室、レストランやホテルもあり、単なる児童館ではなく地域住民のハブとして機能していた。神宮前５丁目周辺で取材を重ねると、当時を懐かしむ近隣住民のさまざまな声が聞こえてくる。開館していた30年間で利用者数は延べ2800万人を超えたとされ、閉館が取り沙汰されると、7万筆以上の反対署名が集まったという。

先進的な学びの場だった

30年にわたって多くの人に愛された『こどもの城』はなぜ閉館したのか。そして、再整備が遅々として進まないのはなぜなのか。

少し沿革を振り返ろう。かつてこの地には旧都電（バス）青山車庫および住宅があり、その跡地を活用して生まれた。1997(平成9)年に発行された「こどもの城の10年」を読むと、下記のような選定理由が記されている。

〈昭和53年度予算で、建設のための調査費、土地購入費が計上され、建設候補地の選定に入った。〔こどもの城〕の建設に向けた具体的な活動が始まった。東京都内の10数か所を対象にして検討を行い、その結果、旧都電(バス) 青山車庫跡地を内定し、東京都に土地譲渡の申し入れを行い、合意を得た。 都心に位置すること、交通の便がよいこと、第2種文教地区で工場および娯楽施設などが近くにないこと、十分な敷地があること、建築基準法や都市計画法などの 法令上の支障がないことなどが、選定理由である。〉

たしかに一等地にありながら、渋谷や原宿の喧騒からは離れており、文化施設を建てるにはうってつけの土地だったのだろう。「こどもの城の10年」では国際交流、演劇体験のワークショップなどが取り上げられており、今考えると実験的・先進的な学びの場として役立てられていたことがうかがえる。

また「森へ行こう」「パソコンクラフト」「めずらしい楽器大集合」などと銘打ったグループ活動も盛んに行なっており、学校外での交流拠点になっていたものと思われる。こうした資料を読んでいると、「いい時代だった」という言葉がつい浮かんでしまう。

一方で、90年代にさしかかって景気の悪化が顕著となり、こどもの城の役割のもうひとつの柱である劇場運営に黄色信号が点った。同資料より。

〈平成2年(’90) ころから、景気後退の余波が劇場運営にも影響を及ぼすようになり、事業への企業援助が打ち切られ始めたこともあって、公演本数、規模とも企画の先細り現象が起き始めた。貸し館のほうも、長期利用の体力を持つ団体が限られ、 定期的に利用している団体も可能な限り日程を圧縮し始めたために、青山劇場、青山円形劇場ともに100%の稼動にかげりが見えるようになった。年々増大するランニングコストに劇場使用料が影響され、劇場利用団体もそのコストをチケット代金に乗せざるを得ない――それらが絡み合って劇場へ足を運ぶ観客が減少するという悪循環に陥っているのが現状かもしれない。〉

電力館、児童館も閉館に

「国営」である以上、こうした収益の悪化が閉館の直接的な理由にはなり得ないだろう。実際、厚生労働省は閉館の理由として、建物の老朽化が進んだこと、全国各地で児童館や子ども向けのレジャー施設の設立が進み、一定の役割を終えたことを挙げた。

もともと旧こどもの城は、単に子どもの遊び場だけでなく、全国の児童厚生や保育分野の専門職を対象にした研修が行われる場でもあった。日本で唯一の国立総合児童センターとして、多彩な遊びのプログラムを開発・提供しつつ、それらの取り組みを全国の児童館に普及する役割としても位置付けられていたという。

それから30年が経過し、時代は大きく変化した。全国に児童館や子ども向けレジャー施設が増え、子どもが遊ぶ環境は多様化する。ゲームやインターネットの普及により興味を持つ対象もより受動的で刺激の強いものにかわっていき、「施設に集ってみんなで遊びに参加する」機会自体が少なくなっていった。そういった意味では、確かに「一定の役割を終えた」部分はあったのかもしれない。

また、1985年からの30年間で、渋谷・青山の街並みも大きく変化した。特に渋谷は、1973年にパルコが誕生してから、渋谷は急速に若者の街へと発展していく。1990年にHMV渋谷がオープンして「渋谷系」という言葉が出現し、宇田川町周辺が賑わいを見せ、渋谷109は90年代前半にギャル文化の中心地となり、消費カルチャーの最前線として機能していくことになる。

そして21世紀に入り、東急グループ主導による「100年に一度の再開発」と呼ばれる市街地再開発事業が本格化する。東急関連のビルや施設が次々と取り壊され、新しい商業施設が建ち、渋谷駅周辺はルービックキューブを回すように街が組み換え続けられている。

00年代後半までの渋谷エリア全域に眼を向ければ、東京電力のPR施設だった「電力館」(2011年閉館)、JTの「たばこと塩の博物館」(2013年閉館、2015年墨田区に移転)、NHK「スタジオパーク(2020年閉館)」、などが点在。またこどもの城近くには東京都児童会館（2012年閉館）もあり、知育や文化振興に貢献する施設が集結していた。

現在の渋谷は再開発にともなってより収益性の高い商業ビルへの転換転用が進み、「若者の街」からさらに一巡し、インバウンドと消費の街としての役割が非常に大きくなっていった。渋谷・青山という街自体が、文教地区としての役割と経済合理性を兼ねることが難しくなってきたのだろう。

改めてこうした沿革を振り返ると、かつてのこどもの城がいかに先進的で「おおらかな」プロジェクトであったかが浮かび上がってくる。こどもの城・青山劇場・円形劇場の「存続」を待望する声が絶えないのも頷けるが、果たして今の渋谷・青山の地、そして東京にそれだけの「余裕」はあるのだろうか。

