自己分析ナシでも、魅力的な志望動機を作る方法。あなたの短所も立派なアピールになる！

学生優位と言われる昨今でも、自分の希望する企業への就活がうまくいくかどうかは別の話。そこで、就職活動を控えるすべての学生に、楽に面接上手になれる書籍『面接の赤本 2028年度版 (本当の就職テスト)』から、就職活動に必ず役立つ「自己分析しない就活法」をご紹介。

自己分析なしでも、一貫性があれば面接は通る！

「核（中心となる価値観）があり、一貫している受け答えをすれば、面接はプラス評価になる」ということがわかっていれば、自己分析をしなくても、プラス評価になりやすい回答を用意できるということになる。

何でも良いから核を用意しておき、自己PRやガクチカ、志望動機まで全部、その核のフレーズをちりばめればよいのだ。

このようにすれば、面接官は「この学生の受け答えには核がある！」とプラス評価をしてくれる。

志望動機では、「自分の人生の使命はこれである。だから、この会社でこの仕事をしたい。この仕事にこう貢献できる」とまで言えばさらに魅力的になることを理解していればよい。そうすれば、自己分析をしなくても、魅力的な志望動機を作れるのだ。

これらのポイントを心がけて、面接の頻出質問に対する回答案を事前に作っておけば、面接は高評価で通過することができる。

業界・企業・職種の知識を吸収しよう！

自分に合った業界・企業・職種を選べないのは、自己分析が足りないからではない。学生は業界・企業・職種の知識が圧倒的に不足しているからだ。

まずは、さまざまな業界を簡潔に紹介している「業界地図」を読むとよい。

毎年、最新の情報を反映して年度版として刊行されている。『会社四季報 業界地図』（東洋経済新報社）と『日経業界地図』（日本経済新聞社）の2冊が有名だ。それぞれ載せている業界が異なるので、できれば2冊とも買い、興味がないと思う業界でも、全部目を通して欲しい。

インターン参加で知識が増える！

業界研究本もなるべく幅広く読むとよい。興味ないと思っている業界の研究本も読んでみると意外に興味を持つことがあるし、「やっぱりこの業界は興味がない」とわかるのも一歩前進だ。

出版社によっては、業界研究本は古い情報のまま、あまり更新をしないものもある。オススメは秀和システムが出している『図解入門業界研究』シリーズだ。

まめに情報の更新をしているし、非常に読みやすい。

なるべく早い時期からインターンシップイベント、1日インターン、説明会などに参加するのもよい。業界・企業・職種の知識を増やすことができる！

短所を言い換えれば長所！

自分の長所はわからなくても、短所はわかっているものだ。親も先生も長所をほめることは少ないが、短所は毎日注意する。だから、自分でも短所は自覚できている。短所を長所として言い換え、長所として活用できる場面を考えるとよい。

例えば、「内向的」は言い換えると「一人での長時間の作業に耐えられる」「聞き上手」「思慮深い」などになり、長所として使いやすい。世の中にある仕事のうち、「一人での長時間の作業」というのは結構あるものだ。

自分の長所をやみくもにアピールしても、その企業に合わないことがある。

「自分の長所は緻密さ。自分は時間をかけて緻密にチェックし、完成度の高いものを作り出す」という長所だとする。しかし、志望企業は、「スピード重視。時間をかけて100％の完成度の成果物を作るより、70％の完成度の成果物を素早く作り、素早く顧客に提案して、顧客の反応で手直しをして仕上げる」という仕事スタイルだったとする。

こういう場合は、「自分は緻密なのでチェックも早い。素早く完成度の高い成果物を作ります」といったように長所の表現を企業に合わせて微調整することだ。業界・企業・職種の知識が増えると、どう言い換え、微調整をすればよいかがわかるようになる。

