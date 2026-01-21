集客激減「ラーメンフェス」それでも人気店が参加をやめないワケ《カネ儲けだけじゃない》店主たちの真意

全国各地で開催される「ラーメンイベント（ラーメンフェス）」。主にひとつの会場に期間限定で様々なラーメン店が集結し、来場客は普段は遠くて行けないような人気店の味を楽しんだり、一度に複数のラーメンを味比べできるイベントだ。

ところが、自身も過去複数のラーメン店を経営し、これまでに50回以上にわたってイベントの現場を経験してきたラーメンプロデューサーの磯部優氏によれば、「ここ数年、ラーメンイベント全体の集客は、肌感として落ち込んでいるように思える」という。

ピークから一転、集客に陰りが見えつつあるラーメンイベント。一方で磯部氏は、それでも、ラーメン店側には出店する“意義”があるとも語る。今後のイベントの展望とは――。

【前編記事】『乱発する「ラーメンフェス」で“会場ガラガラ”が目立ち始めた理由…来店動機に変化「はしご客」も少数に』よりつづく。

イベントで大儲けできる時代は終わった

そもそも、この手のイベントをラーメン店側はどのように考えているのでしょうか。また、出店することで店側にどんなメリットがあるのでしょうか。

前提としてラーメンイベントに誘致される店は、基本的に「人気店」にしか声がかかりません。ということは、出店するだけでも人気店であるという“箔”がつくとも言えるわけです。いわばステータスのひとつとして考えることができます。

来場者の多いイベントに出ることで、お店の存在を知ってもらう「広告」としての効果も期待できます。イベントの来場者の多くは、初めてその店のラーメンを食べる、あるいは存在自体を初めて知る、という人たちですから。

では、ラーメンイベントにおける店側の収益的な面はどうでしょうか。イベントの多くは、ラーメンの売り上げから出店費用を支払う形になるのですが、野外でのイベントでは設営にかかる諸経費や人件費なども莫大なため、割高な出店費用を支払う必要があります。

とはいえ、イベントという性質上、実店舗で提供するよりも何倍もの売り上げも見込めるため、杯数さえ出ればたった1日の出店でも大きな収益が生まれます。平均で1日1000杯以上売れる、なんてイベントもありますし、店側にとっては事業の1つの柱にもなるわけです。

しかし、ラーメンイベント全体の集客が落ち込んでいる現状では、莫大な売り上げを叩き出す店は、昔と比べてだいぶ少なくなった印象です。それどころか出店しても赤字になるケースすら目立ち始めています。

それでもラーメン店がイベントに出店する理由

また、商品クオリティの面で見ると、店舗とイベントとで提供する商品には、やはり差が出てしまいます。設備の整った厨房でラーメンをつくり、陶器の丼で提供され、店内でゆっくり味わえるラーメン。片や、限られた設備でラーメンをつくり、プラスチックの使い捨ての丼で提供され、野外で食べるラーメン――。どうしても、体験価値は店舗のラーメンに軍配があがります。

それが分かってて、なぜ店側はラーメンイベントに出店し、また多くの方が来場されるのでしょうか。

やはり「普段自分の店に来られないお客様、食べてもらう機会がないお客様に食べてもらえる」というのは、店側にとって大きな魅力であることは言うまでもありません。ということは、客側も「普段なかなか食べることができない有名店のラーメンを食べることができる」という魅力があるわけです。事実、筆者の知る限りでは、イベントを通じて気に入ってもらうことで、店の認知や実際の来店につながるケースも多くありました。

また、クオリティ自体も時代とともに改善されつつあります。イベント黎明期の頃は、店とは違って業務用の濃縮スープを代用するなど、“イベント用”ラーメンをつくる店も少なくありませんでした。これは野外という性質上、どうしても店と同じ仕込みや提供ができないケースがあるからです。

しかし最近は、お店で炊いたスープを運んでそのまま使用する、イベントブースでも店と変わらない仕込みを行うなど、以前よりも本格的なラーメンを提供する店がかなり増えました。それにより客側の、容器こそ簡易的なものとはいえ、店とほとんど変わらない高クオリティのラーメンを味わえるようになったわけです。

なかには「イベントだからこそ“原価率無視”でいつも以上に美味しいラーメンを提供する」なんていう店も……。これは、来場者にとっては嬉しいサプライズではないでしょうか。

店では得られない貴重な経験だからこそ

イベント主催者側の努力もありますが、長きにわたって数多くのラーメンイベントが開催されたことで、店側もイベントに対応するためのレシピやオペレーションを研究し、経験を積むことができました。「イベントでも美味しいラーメンを」という関係者たちの気概が、ようやく実を結び、今に至っているのだと筆者は思います。

また、普段と違う環境でラーメンを提供するという経験は、店舗スタッフの成長につながりますし、店同士の交流も生まれます。

店を休んでまで出店している店舗も多くありますが、彼らは金銭的な目的とは関係ない部分でイベントに参加している節があります。いくらイベント自体の集客が落ちてきているとはいえ、イベントでの経験や交流は、やはり店では得られない貴重なものという認識があるのでしょう。

自身の経験から言っても、イベントで提供されるラーメンのクオリティは、黎明期とは比べ物にならないほど進化しています。何より「イベントは遊びだから」という店などなく、どこも本気でイベントならではのラーメンづくりに励んでいます。

以前、ラーメンイベントに行ってみたけれど美味しくなかった、もう何年も足を運んでいない……。そんな方にこそ、ぜひ今一度、試してもらいたいですね。もちろん店とまったく同じクオリティのものが提供されるとは限りませんが、その場所でつくれる最大限の、店の「本気」と「本物」が詰まっているはず。

今後、全国各地で開催されるラーメンイベントがさらに発展していくことを期待したいです。

【こちらも読む】『体に悪いと思われている「家系ラーメン」の意外な正体…じつは医師も推奨する「血管を修復する」驚きの健康効果』

【こちらも読む】体に悪いと思われている「家系ラーメン」の意外な正体…じつは医師も推奨する「血管を修復する」驚きの健康効果