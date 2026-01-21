じつは、ごみ屋敷の住人たちは「現代社会の犠牲者」なのかもしれない

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

「ためこみ」からみた現代

ためこみ症と名付けることの問題は、社会の側がためこまれた品物をどう意味付けるかという問題を無視して、ためこんでいる人間とその心理にこそ問題があると考えてしまうことです。これは、社会学では「医療化による病理化／個人化」と呼ばれるメカニズムになります。ためこみを、個人の自己責任の問題とすることは解決にはつながりません。

私たちは消費社会のなかに生きています。それは、流行遅れの服を着たり、古い型式の車に乗ったり、旧型スマホを使ったりすることは、恥ずかしくてよくないと伝える広告に囲まれて暮らしている、ということです。その一方で、私たちは、ポイ捨て社会が持続可能ではないことにも気付いていて、リサイクルやSDGsを標語としています。

しかし、リサイクルのためのごみの分別は、生産者や企業ではなく消費者個人の自己責任です。ごみを正しく分別し、正しい曜日に正しい集積所に捨てることは、心身の衰えた高齢者や障害者にとって困難です。ごみ屋敷の住人のなかには、自宅ごみの分別を間違えて、ごみ袋を突き返され、それ以来怖くなってごみを捨てられなくなった人もいます。

こう考えると、ごみ屋敷の住人たちは、「経済を回すために、次から次へとモノを消費せよ」と「地球環境を守るために、モノを大事にせよ」という矛盾したメッセージの両方を守ろうと、必死に努力する現代社会の犠牲者なのではないかとも思えてきます。

大げさに言えば、その意味でのごみ屋敷は消費文明批判ということになるかもしれません。それを、ためこみ症という精神疾患の症状だとだけ考えてしまうことは、そこに地続きになっているはずの無駄を惜しんだり、もう使われなくなったものを大切にしたりする気持ちを、ごみのように捨ててしまうことにならないでしょうか。

さらに、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

