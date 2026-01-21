意外と知らない「ごみ屋敷」の現実…強制的に掃除してしまうと住人が急死することもある実態

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

ごみ屋敷対策の難しさ

周囲の人びとがごみ屋敷と見なしたとしても、その「ごみ」が私有財産として私有地に置かれているだけであれば、誰も手出しはできません。法律に基づいて、ごみの強制撤去ができるのは、空き家になった場合に限られます（「空き家対策特別措置法（2015年施行）」）。ただし、自治体によっては、条例を定めて、不良な生活環境を解消するために、片付けるための助言・指導、勧告、命令と段階を踏んだうえで、正当な理由なく従わなかった場合には、行政代執行によって、積み上がったごみを処分できるところもあります。

この、本人が納得しない状態での強制撤去は最悪の手段と考えられています。ためこみという行為が続く限りは、あっという間に元どおりかそれ以下（以上？）のごみ屋敷に戻ってしまうからです。また、「巣」を破壊されたショックで住人が急死することさえもあるとされています。「ためこみによって、本人が苦痛を感じていた」場合、つまり片付けられず捨てられないことで苦しんでいる自覚のある人びとの場合にしか、支援の手は届かないのです。

そもそも、使い道が見つかるかもしれないものや将来必要になるかもしれないものを大切に保存しているだけと確信している人びとの場合には、「ごみ」とは心外だということになります。そのため、捨てることを強制せずに促すための丁寧なカウンセリング（認知行動療法）が行われますが、効果は限られています。

正常と病気の連続性

品物や情報にあふれた消費社会のなかで、整理整頓がうまくいかない悩みは誰もが経験します。「断捨離」など片付け術がもてはやされるのはそのせいです。しかし、一歩進めて、モノをためこむことは精神疾患の症状と考える時代とは、どうなのでしょうか？

これは、精神医学ではなく、（医療）社会学の観点からの問いかけになります。

もっとも極限的な状態を考えれば、ごみ屋敷で足の踏み場もなく、がらくたの山が崩れて圧迫死する例もあります。これが、「安全な環境の維持ができない」ということの本来の意味です。では、病気としてのためこみ症やごみ屋敷はどこから始まるのでしょうか？

デスクが書類の山だと、病気と同様に「早期」から「進行」して、ごみ屋敷になっていくのでしょうか？

誰かに喜ばれるかもと思って、古い服や小さくなった子ども服が捨てられないで衣装棚からはみ出してくると、それはすでに病気への一歩なのでしょうか？

時間があれば見ようと思って、ハードディスクにテレビ番組を一生かけても視聴できないぐらいためこみ続けている人は、次に品物をためこむようになるのでしょうか？

そもそも、価値のないがらくたやごみと有用な品物を分けること自体が難しいことです。ウェブ上のオークションサイトをみればわかりますが、いまやありとあらゆるものに値段がついて売られています。壊れたモノが、壊れたモノとしてオークションに出されていることもあります。グローバルに考えてみれば、何がごみかという問題はさらに複雑化します。不具合のある電気製品やピアノや雑貨類の山に埋もれた東京のごみ屋敷の住人は、低開発地域のスラム街の住人からすればたいへんなモノ持ちなのかもしれません。

つづく「じつは、ごみ屋敷の住人たちは「現代社会の犠牲者」なのかもしれない」では、ためこみ症と名付けることの問題やこの病気から見えてくる現代社会の姿について迫っていく。

【つづきを読む】じつは、ごみ屋敷の住人たちは「現代社会の犠牲者」なのかもしれない