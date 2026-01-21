首都圏では今年も5万2000人あまりの受験生が中学受験に挑む（写真：yoshi0511／Shutterstock.com）

（安田 理：安田教育研究所代表）

2026年度の中学入試の志望動向は、すでにいろいろなところで分析されている。サンデーショック＊注絡みで2月2日に入試日を移動させた学校（女子学院、東洋英和女学院、立教女学院など）が大きく志望者を増やしていることは予想通りだし、そのほか山脇学園、北里大学附属順天、芝国際など当初から人気上昇が予想されていた学校も確実に志望者を増やしている。

＊注：2月1日が日曜日に重なる年に、キリスト教系のミッションスクールが宗教上の理由で入試日を2月2日などに変更する現象

また、普通に男子校、女子校、共学校別に人気校を追いかけていても他の分析と変わらなくなるので、ここではいくつかの切り口を立てて志望動向を見ていき、2026年度特有の動向をつかんでみたい。

ウェブ出願になって以降、第2回以降の入試はそれまでの合否結果を踏まえて前日になって出願することが多いため、この記事では第1回入試の出願状況で記していくことをまずお断りしておく。なお、いずれも1月19日時点の出願数である。

新設校、共学化校など志望者増が見込める学校が伸びていない

話題になったラーメン店に行列ができるのと同様に、ここ数年、ウェブ媒体などで取り上げられた学校に人気が集まるということが受験の世界でもよく見られる。だが2026年度入試では、新設校や共学化校といった話題が集まりやすい学校はいまひとつの様相だ。

新設校は羽田国際、明星institution中等教育部、浦和学院の3校ある。

羽田国際の第1回は午前午後合わせて30名の募集だが、数字はまだ公表されていない。

明星institutionは20名の募集に対して男子14名、女子6名の計20名とごく少数。従来からある明星が50名の募集に対して男子84名、女子55名と前年同時期より大幅増となっているのとは対照的だ。

浦和学院の第1回は25名の募集に対して124名が出願（埼玉県発表の1月5日時点の数字）している。新設校は早い時期から報じられ注目されることが多いが、今年の3校はいずれも小規模な入試にとどまりそうである。

共学化校は英明フロンティア（旧東京女子学院）、明治大学付属世田谷（日本学園から校名変更）、鎌倉国際文理（鎌倉女子大学から校名変更）の3校。

英明フロンティアの第1回は午前午後合わせて70名の募集だが、男子14名、女子31名の計45名とまだ募集人員に届いていない。

明治大学付属世田谷は70名の募集に対して男子152名、女子148名の計300名。2026年度の注目校だったが、意外に伸びていない。偏差値の上昇で絞られているようだ。

鎌倉国際文理はすべての入試回（計7回実施）を合わせて120名の募集。第1回の出願数は131名（男女別の数字は出していない）。女子校時代の第1回の最終出願者数は88名だったのでそれよりは増えているものの、期待されたほどは伸びていない。

例年なら大きな変化があるともう少し志望者が集まるのだが、2026年度は受験生・保護者が新しさで動かず冷めている印象だ。

出願者を増やしている3つの顕著なエリアと学校

近年、中学受験の過熱化が叫ばれているが、どの学校もまんべんなく志望者数を増やしているわけではない。ボリュームゾーンに当たる中堅校で出願者が増えている学校をピックアップしていくと、以下の3つの顕著なエリアがあることに気付く。

まず、受験率が5割を超える文京区とその周辺だ。北里大学附属順天、桜丘、駒込、京華、十文字、淑徳巣鴨など人気校が東京北部を横に連なる。

次に特徴的なのが、「中学受験のメッカ」と称される湾岸エリア。以前はそれほどではなかった墨田区、江東区から始まり、中央区、港区、品川区と湾岸沿いに広がる縦のエリアである。ここには安田学園、日本大学第一、中村、芝浦工業大学附属、かえつ有明、開智日本橋、芝国際、品川翔英、青稜、文教大学付属など近年伸びている学校が多数存在する。

もう1つはかなり限定的なエリアである。芝浦工業大学柏、二松学舎大学附属柏、流通経済大学付属柏と校名に「柏」がつく3校。それにやはり柏市の麗澤である。同地域の4校すべてが増えているという現象は極めて珍しいケースである。これは、つくばエクスプレス沿線に子育てに熱心な層が移住してきた影響と考えていいだろう。

近隣の学校が教育内容を刷新したり、入試改革を行ったりして人気を博せば、近いだけに刺激を受けて自校も工夫する好循環が生まれるということだ。

軒並み出願者数が減っている「MARCH系」中学

「社会の動向が中学入試にどう影響するか」という観点の1つが、〈2030年にIT人材が79万人不足する〉という予測だ。

経済界が盛んにIT人材、AI人材の不足を叫んでいるほか、文部科学省は農理工系学部の新設を認めている。つい最近も文系学部から理系学部への転換については大学に支援金を出すという方針が打ち出されたばかり。

こうした時代の流れに敏感な保護者は、中学受験でMARCH系大学（明治、青山学院、立教、中央、法政）より理工系大学の付属校を選ぶのではないかという仮説を立ててみた。東京はまだ出願の途中であるが、前年同時期と比較した出願者数のデータを出しているサイト「市進中学受験ナビ」があるので、それを基に記してみたい。

下記は1月19日段階での2月1日の第1回入試の出願者数の前年対比（同時期）である。なお明治大学付属中野、明治大学付属明治、青山学院、立教池袋、法政大学第二は第1回入試が2月2日。このほか埼玉の青山学院浦和ルーテル学院は1月10日、立教新座は1月25日が入試日である。

こうして見ると、驚いたことに立教系の女子校（立教女学院、香蘭女学校）と青山学院横浜英和、中央大学附属横浜の男子以外は軒並み出願者を減らしていることが分かる。

立教女学院の大幅増は2月1日が日曜日なので入試日を2日に動かしていることによる。また2日の学校は、青山学院が前年の3日から2日に戻ったのでその分減る可能性はあったが、それにしてもこれだけの学校が減らしていることは尋常ではない。仮説がある程度当てはまっているのではないだろうか。

「実学志向」の高まりで農理工系大学の付属中学の志望者数が増加基調に

次に、農理工系大学の付属中学の志望者数の増減について見てみよう。

こちらは芝浦工業大学附属以外はおしなべて増加基調。とりわけ東京農業大学第一、北里大学附属順天の伸びが著しい。IT人材、AI人材ではないが、大学入試に見られる実学志向が中学受験の保護者の意識にもあると思われる。

北里大学附属順天は実質的には附属になって初めての入試。模擬試験の段階ではかなり女子の志望者が多かったが、出願の現段階では実数でも男子の方が上回っている。これから女子も伸びてくるのではないだろうか。

こうして仮説を立ててみたものの、調べ出す前はここまで顕著な結果が出るとは予想していなかった。

国が科学技術立国を目指して動いていることに伴い、東京理科大学を含め理工系大学の評価が上昇している。その一方で、総合大学とはいえMARCH系の理工系学部はどこもメインキャンパスとは離れていて日常の学生生活は総合大学としてのメリットがそれほど大きくないことなどが中学受験にも影響を及ぼしていると見られる。

保護者が「少し易しめの大学付属校」を選ぶ理由

筆者は毎年、毎月のように模擬試験会場で保護者向けに講演している。その度に会場校の校長と話をするのだが、最近よく出るのが大学入試の動向だ。

保護者は「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「年内学力入試」と言われても分からず不安を抱いているという。新聞では「入学者の6割が年内入試による」という事実のみが報道されているので、不安や心配が増幅されているようだ。

中学受験生活に入り、1、2年すると気がつくことがある。「子どもを塾に通わせていてもなかなか上位のクラスに上がれない」「わが子はどうも勉強には向かないタイプのようだ」「高校受験では内申がものを言うが、うちの子は高い内申点を取れそうもない」……受験生活で悩みが多く、苦労している保護者ほど、「大学受験でまたこんな思いをしたくない」と付属校を選ぶケースが多い。

といっても、MARCH系はどこも学力が高くないとチャレンジできない。そのため、保護者は大学受験がある進学校ではなく少し易しめの付属校を考えるのではないか。

例えば、「成成明学獨國武（成蹊、成城学園、明治学院、獨協、国学院久我山、武蔵）」の付属校は進学校色が強い。「日東駒専（日本、東洋、駒澤、専修）」のグループでも東洋大学京北、専修大学松戸は進学校色が強い。そこで付属校色の強い日大系の志望者数の増減を調べてみた。

男女とも増が日本大学第一、男女とも減が日本大学第二、日本大学藤沢、男子が増、女子減が日本大学第三と日本大学。男子が減、女子増が目黒日本大学、千葉日本大学第一。日本大学豊山も減だった。

この結果からは増減がほぼ拮抗していて付属校志向が強まったとも弱まったとも言えないが、一昨年、昨年と大学の不祥事で軒並み志望者数を減らしていた日大系がここまで復活していることを見ると、先行きどうなるか分からない大学受験を敬遠したい層が確実に増えていると言えるだろう。

総合的な学園生活を望む“ゆるふわ受験”が広がっている

途中ではあるが、目下の出願状況が好調な学校にその要因を尋ねてみたところ、いくつもの学校に共通していたのが、「勉強中心で大学合格実績が急上昇していた時期に選んでいた層が減り、部活も行事もやる学園生活を望む層が相対的に増えている印象」との声だった。

“総合的な学園生活”で志望校を選んでいる家庭が増えているのだ。ハードに勉学して難関大学に進んでほしいと考える保護者が減り、「わが子にとって充実した中高6年間であってほしい」という保護者が確実に増えている。

受験スタイルでも子どもを小1から大手塾に通わせ、個別指導塾・家庭教師を併用するような裕福な層も一部増えているが、その一方で“ゆるふわ受験”ともいうべき、無理をしない、稽古ごとも中断しない、家庭団らんを大切にしたい……というソフトな受験スタイルが広がっている。それが上記の“総合的な学園生活”という学校選択につながっているのである。

このようにいくつかの切り口を設けて中学受験の出願状況を眺めていくと、2026年度入試特有の現象が発見できるのである。皆さんもご自分なりの仮説を立てて調べてみると、新たに気付くことがあるのではないだろうか。

筆者：安田 理