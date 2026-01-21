月々のお金で困りたくなかったら口座を3つに分けよ。富裕層も実践「あらかじめ投資をして残ったお金を使う」

実は日本に150万世帯もいる「純金融資産1億円以上5億円未満」の大半は、普通に働く、ごく「普通の人」――ミリオネアの預金通帳を調べ上げてきた元国税専門官だから書けた、「普通の人」でも億単位のお金を手にする仕組みとは何か。その小林義崇氏の新著『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』がベストセラーになっている。この話題の本から今注目のトピックをご紹介する。

『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』連載第15回

『買いたくなったらリストアップせよ…衝動買いをなくせば不要品もなくなる』より続く。

「自分へのご褒美」で金銭感覚がゆがんでいませんか？

支出をコントロールする上で知っておくべき一つの心理が、「メンタルアカウンティング（心の会計）」です。

あなたも、こんな経験はないでしょうか。普段のランチに2000円は「高い」と感じるのに、旅行先では「せっかくだから」と、気軽に3000円でも注文してしまう。スーパーのレジ袋に5円を払うのはもったいないと思うのに、商品の5円の差は気にならない。

このようなお金に対する心理について、ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー氏は、人間がお金を頭の中で色分けしてしまう「メンタルアカウンティング」という概念を明らかにしました。

この無意識の「心の会計」は、「今回は特別だから」「自分へのご褒美だから」といったように金銭感覚をゆがめてしまいます。そして、本来なら積立投資に回せたはずのお金をいとも簡単に浪費してしまうのです。

では、このやっかいな心のクセとどう付き合えばいいのでしょうか。答えは、物理的に口座を分けてしまうこと。このシンプルな力業が効果的です。具体的には、次のように複数の口座にお金を分けることで、無駄使いを確実に減らすことができます。昔からシンプルな節約術として推奨される「封筒貯金」も、メンタルアカウンティングを利用した優れた家計管理術と言えます。

・生活費用の口座

・貯蓄・投資用の口座（給与天引きや自動振替で、真っ先に資金を移す）

・自己投資や交際費など、人生を豊かにするための口座

以前インタビューさせていただいたお笑い芸人パックンマックンのパックンさんは、「収入を3・5・2で分ける」という方法をすすめていました。手取り収入のうち3割を投資に、5割を生活費に、2割を娯楽費に充てるというやり方です。

ここでポイントになるのは、「3割を投資する」を最優先するということ。生活費や娯楽費を使うよりも先に、3割を投資に使ってしまうのです。

支出の額は収入の額に達するまで膨張する

投資を始められない人の多くは、「投資をしたいけれど、生活費で使い切ってしまうから無理」という状況にあると思います。そんな人でも、あらかじめ投資をすることを実践すると、意外と生活に支障がないことに気づくはずです。

この方法の効果を裏付ける研究があります。イギリスの歴史学者・政治学者が提唱した「パーキンソンの法則」と呼ばれるものです。この法則は、次の2つのことを説いています。

第一法則：「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」

第二法則：「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」

パーキンソンの法則はタイムマネジメントの文脈から第一法則が取り上げられることが多いのですが、金銭的な意味では第二法則に注目しましょう。第二法則は、政府における財政支出が予算財源を超え、常に増加し続けていることから導き出されたものですが、私も公務員をしていた経験から、この法則が正しいことを実感します。公務員の経費は予算が設けられていますが、その予算を念頭に置きながら支出をするため、年度末には自然と支出が予算ギリギリまで達します。

この第二法則はそのまま私たち個人の家計にも当てはめることが可能です。「20万円しかない」と思えば20万円で生活ができるのに、「30万円使える」と思った途端、生活費が30万円に膨らんでしまう。このような状況は人間の心理によるものなのです。

あらかじめ投資をして、残ったお金を使う

この法則から、パックンさんが言われたように、「あらかじめ投資をして、残ったお金を使う」という方法が合理的であることがわかります。たとえば手取り収入が30万円だとしても、そのうち毎月10万円をNISAの積立投資に充てていたら、自然と残った20万円で生活できるようになります。

パックンさんの他にも、同様の考えは投資家の方からよく聞きますし、相続税調査のなかでも毎月一定額を投資や保険などに充てている富裕層をたびたび目にしました。

私も、毎月決まった金額をNISAなどで天引きして、残ったお金で生活をしています。今は毎月5万〜10万円程度を積立投資しているのですが、とくに生活を切り詰めている意識はありません。ただシンプルに「あらかじめ投資をする」という仕組みを生活に取り入れただけで、無理なく将来に向けた資産形成が進んでいます。

『こうして富裕層は投資で負けにくい状態を作り出す』へ続く。

デフレからインフレ、高金利へ−−お金の環境変化を初めて体験する就職氷河期世代こそ読んでおきたい「お金の入門書」