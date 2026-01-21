投資で大損する人と大儲けする人の分かれ道。富裕層はこうして投資で負けにくい状態を作り出す

実は日本に150万世帯もいる「純金融資産1億円以上5億円未満」の大半は、普通に働く、ごく「普通の人」――ミリオネアの預金通帳を調べ上げてきた元国税専門官だから書けた、「普通の人」でも億単位のお金を手にする仕組みとは何か。その小林義崇氏の新著『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』がベストセラーになっている。この話題の本から今注目のトピックをご紹介する。

『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』連載第16回

『口座を３つに分けて支出をコントロールする』より続く。

お金持ちには投資の才能がある？

ここまでに書いてきたように、富裕層と呼ばれる人々には倹約家が多い傾向があります。このことが明らかに影響しているのが、「投資の勝率」です。一見、投資とはさほど関係ないように思えるかもしれませんが、普段の支出に対する堅実な姿勢が、投資における成功、つまり「負けにくさ」につながっているのです。

私が税務署に勤めていた2000年代後半、株式投資で損をしたという人が多く税務署を訪れていました。株の売却損を確定申告しておくと、翌年以降3年間に出た利益と合算できるため、その手続きをしたいという方が後を絶ちませんでした。

当時はアベノミクス前で市場が不安定だった影響もあり、「年収分を株取引で失った」といった深刻な方も珍しくなく、正直なところ私自身、「投資はリスクが高く、怖いものだ」「素人が手を出すと火傷する」という印象を強く持っていました。

ところが、相続税調査を何度か経験すると、異なる現実が見えてきました。株式や不動産への投資を通じて、着実に資産を築いていた方々が多くいらっしゃったのです。

投資で大損している人もいれば、大儲けしている人もいる。国税職員時代にそのことを知りましたが、その違いがどこから来るのかはわかりませんでした。「やっぱりお金持ちは投資の才能があるのだろう」と考えていたのですが、今は違う理由があったのだと理解しています。

それは、「富裕層は、投資で負けにくい状態を作り出している」ということです。

投資の世界で「負けにくい」方法として広く知られているのが、「長期・分散投資」です。短期で売買を繰り返したり、一つの投資先に集中して投資したりする方法は、大きな利益を生む可能性があるものの、同時に大きな損失を被るリスクも高くなります。それに対し、投資先を国内外の株式や債券などに分散し、焦らず長期間保有し続けることで、リスクを抑えながら安定したリターンを目指すのが長期・分散投資の考え方です。

投資を「負けにくい」ゲームにする

この有効性を示すデータとして、金融庁が公表好評した興味深い調査結果（平成28事務年度 金融レポート）があります。1989年以降のデータを用いて、毎月一定額を国内外の株式・債券に分散投資した場合のシミュレーションをしたところ、投資期間が5年間だと、時には元本割れ（投資した金額より資産が減ってしまうこと）のリスクがありました。しかし、同じ方法で20年間投資を続けた場合、すべてのケースで利益が出ていたのです。

つまり、時間を味方につけ、どっしりと構えていれば、投資は極めて「負けにくい」ゲームになる。これが、データが示す事実です。私が見てきた富裕層の大半も、長期投資を基本としており、短期的な売買で資産を築いた人をほぼ見たことはありません。外資系金融機関で働くトレーダーのような正真正銘のプロならまだしも、一般の人が短期売買で勝ち続けるのは至難の業と言えます。

株で大損する人は普段のお金の使い方がルーズ

問題はここからです。なぜ富裕層は、市場の嵐に耐え、数十年という長い時間を待ち続けることができるのでしょうか。それがこの連載でお伝えした、普段のお金の使い方にあるのです。

富裕層は、倹約によって生み出した余剰資金を使って投資をしています。あってもなくても生活に困らない余剰資金で投資をすることで、日々の値動きに一喜一憂する必要がなくなり、長期・分散投資を続けられます。

一方、お金の使い方がルーズな人が投資に取り組んでも、ちょっとしたことで手元の現金が足りなくなり、株式を売らざるを得ません。そのときに株価が良ければまだしも、値下がりした状態で売却してしまえば損失になってしまいます。

物欲のコントロールができていれば、同じ収入でも余剰資金を多く持てることも、投資の成功確率を上げる要因です。投資のリターンは「投資した金額」と「利益率」によって決まりますから、余剰資金が多い人のほうが利益を得やすいのは必然です。こうしてお金持ちはますますお金持ちになっていきます。

しかし、今は十分な資産がない人も諦める必要はありません。「支出のコントロール」を日常にセッティングし、継続することで徐々にお金の余裕が生まれ、長期投資を続けやすくなっていきます。富裕層になるには、特別な才能や運は必要ではないのです。

税務調査で知った「一時は羽振りがよくても富裕層から脱落する人と、長く資産を維持する人、その違いは？」