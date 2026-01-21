【検証】メディアが作った架空の「高市解散政局」…大手紙がいまだに続ける「無責任報道」の闇

高市早苗首相が19日、「解散する」と初めて明言した。これで胸をなでおろしたのは、大新聞ではないか。

最初に書いた読売新聞も、追随した朝日新聞や毎日新聞も、根拠が明らかでない「解散構想」を、連日、1面トップの大見出しで書き続けた。「特オチ回避」優先、すなわち読者不在の報道で、「高市解散劇場」の舞台が整えられたのだ。

新聞が無責任に使う「検討報道」のロジック

新聞の古い体質が、高市氏側に手玉に取られたとも言える。そもそも、「解散に本気かどうか」は首相の頭の中にしかなく、実際に首相が解散しなかったとしても誤報にはならない。「検討したがやめたようだ」と書けば、責任逃れが可能だからだ。新聞が無責任に使う「検討報道」のロジックである。

高市氏側は、こうした新聞の常套手段をよく分かっていたのだろう。1社が確からしく書けば他社は、「検討」で追随する―そんな特オチ嫌いの新聞の古臭い行動原理を見透かした上で、どの社にも言質を与えなかった。こうすることで権力者と権力を監視するはずのマスコミの間に奇妙な共犯関係が成立したのだ。

特筆すべきは、確信犯の読売でさえ、「検討報道」を続けていることだ。

「高市首相（自民党総裁）が通常国会冒頭での衆院解散の検討に入ったことを受け」（11日付朝刊3面）と書き、「通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったことに関し」（12日付朝刊1面）と書いた。

「〈1月27日公示―2月8日投開票〉の日程を軸に調整している」ことを書いた14日付1面の特報でさえ、「高市首相が通常国会冒頭で衆院解散に踏み切る場合」と主語を曖昧にした。あくまで「検討」なのである。

「解散報道」を受け、新年度予算の年度内成立を犠牲にする拙速な解散に批判が強まる可能性もあった。19日の正式表明が実現せず「やっぱり解散はしない」という壮大なるズッコケが起きる可能性もあっただろう。

「いまだにこんなことをやっていて大丈夫か？」

そうなっていたら、根拠も不確かなまま「解散ムード」を書き立てた新聞は、どう説明するつもりだったのだろうか。根拠もなく煽った「検討報道」などというマスコミ業界だけに通用するエクスキューズが、いまや“真実”に敏感な国民に受け入れられるわけもない。

戦前、満州事変以来の大陸進出を大きく書いて部数を伸ばした当時の新聞報道と本質的に何が違うのだろうか。立憲民主党と公明党が合流する新党話も誘発して高市氏有利とは言いがたくなったとしても、それはそれ。別の話だ。

例外的に、大手紙でこの流れに抗う意思を示したのは日経新聞だ。読売の初報の後、「解散案が浮上」と見出しを打った記事を11日付朝刊で出したが、扱いは5面にまで下げている。

1面に解散の記事を出したのは、14日付朝刊で、「首相、衆院解散へ きょう党幹部に伝達」と報じたのが最初だ。この日の首相との面会予定が入ったことを与党側に確認でき、根拠が確認できたことを踏まえて報じるランクを引き上げたと読める。

ネットでしか記事を読まない読者には伝わりづらいが、それでも、一定の抑制を明示して報じたといえる。

新聞社は「いまだにこんなことをやっていて大丈夫か？」と心配になる。今やテレビ・新聞は政治の本流に影響を与える影響力を減退させ、週刊誌からさらにYouTubeへとその主導権がシフトしつつある。

新聞が権力との間合いで旧来型の報道作法を続けていると、あっという間に多くの読者を新しいメディアに削り取られる。雑誌を主戦場にする筆者も他人事ではない。読者に届き、かつ権力に有効に対峙する。そんな新しい作法が求められている。

ひろの・しんじ／’75年、東京都生まれ。慶応義塾大法学部卒。神戸新聞記者を経て、猪瀬直樹事務所のスタッフとなり、’15年10月よりフリーに。’17年に『消された信仰』（小学館）で第24回小学館ノンフィクション大賞受賞。24年に刊行した『奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか』（講談社）で科学ジャーナリスト賞2025優秀賞を受賞

