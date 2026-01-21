「南」の命は「北」より軽いのか？…先進国主導の世界に渦巻く、途上国の「深刻な怨念」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈G7は「一握りのエリートによる会員制のクラブ」のよう…グローバルサウスが「北の驕り」に対して突きつける「不満」〉に引き続き、グローバルサウスの原点について詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

バンドンの黎明

赤道のすぐ南に位置するジャワ島。インドネシアの首都ジャカルタは、ジャワ海に面した島の北岸にある。東京並みの大都会。雑踏を抜け、車で2時間ほど南東に向かうと、バンドンの街並みが見えてくる。

17世紀初め、オランダは東インド会社を設立し、ジャワ島に貿易・植民活動の拠点を築き始める。バンドンにヨーロッパ風の街並みが残り、かつて「ジャワのパリ」と呼ばれたのはそのためだ。第2次大戦中には、旧日本軍も一時、バンドンを支配した。

冷戦初期の1955年4月18日午前、この街で「アジア・アフリカ（AA）会議」が幕を開けた。「バンドン会議」の名で知られる国際会議である。植民地支配から独立した途上国を中心に、29ヵ国の代表が集結した。

招集したのはインドネシアの初代大統領スカルノ。45年の祖国独立に大きな役割を果たし、雄弁な演説とカリスマ性で大衆の心を捉えた指導者である。会議冒頭、彼は主催国を代表して演壇に立った。

「本会議は人類史上、有色人種による初の大陸間会議です」。スカルノはそう切り出すと、大きく声を張り上げた。「われわれは植民地主義に対する共通の憎悪で結ばれている。人種差別主義への共通の憎しみによって結び付いている！」(注3)

会場には中国首相の周恩来やインド首相のジャワハルラール・ネール、エジプト大統領ガマール・アブドル・ナセルの姿もあった。日本政府も代表を送った。非白人世界の「新たな船出」（スカルノ）だった。

29ヵ国は当時、合わせて14億の人口を擁していた。アメリカ率いる西側とソ連を頂く東側に二分される中、いずれの陣営にも属さない南の立場から、1週間にわたって途上国協力を話し合った。

最終日の4月24日、参加国は「平和十原則」を発表する。周とネールが前年提唱した「平和五原則」を土台とし、肉付けした反植民地主義の相互協力宣言である。世界はアジア・アフリカ（AA）諸国の興隆に目を見張った。

サウスの源流

バンドンの成功は南の国々に勇気と自信を与えた。会議に触発され、東西対立の中で中立を掲げる「非同盟運動（NAM）」が盛り上がり、77の途上国グループによる「G77」が60年代に産声を上げた。

むろん、会議が開かれた55年当時、多くの国々はまだ植民地支配の下にあった。南アもアパルトヘイト（人種隔離）体制下にあり、有色人種に対する白人政権の過酷な弾圧と差別が続いていた。

植民地解放を目指し、63年に「アフリカ統一機構（OAU）」が発足した時ですら、加盟した独立国は30余り。OAUの後身「アフリカ連合（AU）」が50以上の独立国家の加盟を得て船出したのは40年近く後のことである。

それでも、スークラルは、バンドンこそ「グローバルサウス（新興・途上国）」の原点と考えている。支配・差別されてきた側が初めて声を上げたアジア・アフリカ（AA）会議の7日間は、「第三世界」の黎明と連帯を世界に告げた。

「バンドンは（先進国の手を借りない）途上国同士の『南南協力』のひな型を形成した。今日のグローバルサウスの源流だ」とスークラルは言う。BRICSの誕生と拡大は、バンドン精神の賜とも言えるのだ。

21世紀の今日、苛烈な植民地主義は姿を消し、人種差別主義も後退した。国の大小を問わず、主権平等が認められている。しかし、北半球の先進国が主導権を握り、途上国を劣位に置く世界の構図はなお変わっていない。

そこに渦巻く怨念はグローバルサウスを結び付け、上げ潮のBRICSをさらに押し上げる。70年前、バンドンにあふれていた高揚が時空を超えてよみがえり、南の逆心を後押ししている。

様変わりした世界

BRICSの勢いは数の上からも明らかだ。1955年のバンドン会議に出席したのは29ヵ国だったが、2023年のヨハネスブルクのBRICS首脳会議には60を超す新興・途上国の指導者らが参加した。

「バンドンに集結した途上国は仲間を増やし、グローバルサウス（新興・途上国）に重みを与えている」とスークラルは言う。「その中核を成すBRICSは今や、国際秩序再編の担い手となった」と胸を張る。

「大げさだ」との異論もあるだろう。BRICSのメンバー国は意見の違いが大きい。中国が圧倒的な経済力を持つ一方、経済規模が小さなメンバー国も多く、結束力に欠けるとの批判も付いて回る。

それでも世界は様変わりした。中国は世界第2位の経済大国になった。インドは旧宗主国のイギリスを抜いて第5位になった。中印に加え、ブラジル、ロシアも世界経済のトップテン水準にある。

世界の国内総生産（GDP）に占める先進7ヵ国（G7）の割合も年を追って低下している。物価水準の差を考慮した尺度（購買力平価）で測ると、BRICSのGDPは既にG7の総計を上回る。

「それなのに、国際政治や経済における意思決定の主導権はいまだに先進国が握っている」とスークラルは不満を漏らす。「グローバルサウスは疎外され、われわれの関心事項や利益は脇に追いやられている」

スークラルの盟友で、ライシナ対話を主宰するインドの有力シンクタンク「オブザーバー研究財団」の総裁サミール・サランによれば、その典型が新型コロナウイルス大流行時のワクチン格差だという。

憤懣やる方ない表情でサランが語る。貧しい国々が「ワクチンを回してほしい」と必死に懇願していたとき、「（国内で使い切れずに）余ったワクチンをごみ箱に捨てていた北半球の先進国があった」と。

「命に格差があるということだ」とスークラルも憤る。「ロシアの侵攻が続くウクライナには巨額の支援が提供されるのに、中東ガザの子供たちは飢えている。『北』の人々の命は『南』の人々の命より重いのか？」

第9代国連事務総長のアントニオ・グテレスは23年5月、G7広島サミット開催中の記者会見で、こうした南の鬱憤を「途上国の大いなるフラストレーション（欲求不満）」と表現した。

スークラルには全くもって生ぬるい。「グテレスは国連のトップだから、非常に外交的な言い方をした。実際には『欲求不満』どころではない。『怨念』と呼ぶべき怒りの感情がグローバルサウスに渦巻いているんだ」

＊

さらに〈BRICSは途上国の「単なる代弁者ではない」…世界の貧しい国々がBRICSへの加入を熱望する、国際政治における「置き去り」の現実〉では、BRICSについて詳しくみていく。

注3 https://worldjpn.net/documents/texts/docs/19550418.S1E.html

【つづきを読む】BRICSは途上国の「単なる代弁者ではない」…世界の貧しい国々がBRICSへの加入を熱望する、国際政治における「置き去り」の現実