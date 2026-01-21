春先まで大活躍！　軽やか気分のジャケットやバッグを手作りしませんか？

ぬくもりと彩りの 春待ちハンドメイド

草木が芽吹きの準備を始め、ふとした瞬間に新しい季節の気配を感じる時期。

軽やかな気分のジャケットやバッグを手作りして、春を迎えに行きませんか。

コーディネートに変化を与えてくれるスカーフや、季節の変わり目に重宝するカーディガン。

まだまだ寒さの残る今から春先まで大活躍のアイテムを作ってみて。

編み物でヒュッゲな時間♪ ヘレナさんのしましま模様スカーフ

斜めのしましま模様が美しいニットのスカーフ。

横長の編み地にひもを編みつけたシンプルな形は、さまざまな巻き方で楽しめます。

作品A しましま模様スカーフ

表側も裏側も、表目だけで編めるのが魅力のガーター編み。

作り目２目で編み始め、左右で増し目・減らし目をしながら、横長の本体を編んでいきます。

ひも部分もガーター編み。初心者にもやさしい、シンプルな技法で、えり元を彩ります。

作品B

作品Aの色違いバージョン。

同じ編み方でも色の組み合わせしだいで印象がかわるのが、シンプルなデザインのおもしろいところ。

前で結んでつけえり風に。シンプルなトップスに彩りをプラス。

頭に巻けばヘアバンドにも。

髪をまとめながらおしゃれを楽しむアイテムに。

横長のスカーフを半分にたたみ、ひもを編みながら筒状にするデザイン。

本体やひもの長さはお好みで調整が可能。

くるくると巻いて、バッグに入れておけば、首元がちょっと寒いなというときにも便利です。

ヘレナ・イェンセン

編み物デザイナー兼テキスタイルデザイナー。母親が織物、染色、編み物などの手仕事に携わる中、自身も幼少期から技術を身につける。デザインスクール・コリングにて3年間にわたってテキスタイルを学んだのち、同学校にて教べんをとり、編み物技術全般を指導。その後ニットデザイン会社を設立。デザイン提案をしながら、デンマーク各地でワークショップを開く。2024年には日本でもワークショップを実施。

猫も人もうれしい！ 大きめショルダーバッグ

「にゃん、にゃん、にゃん」の語呂合わせから、猫の日として注目を集める2月22日。

その猫の日にぴったりのショルダーバッグを紹介します。

猫好きさんも、そうでない方も思わず欲しくなるアイテムです。

作品A ショルダーバッグ

大きめサイズのショルダーバッグは、外側にキルティング生地、内側にフリース生地を使用。

本体は猫が丸くなりやすいように丸みをつけて、猫も安心の丈夫で暖かい仕上がりにしました。

肩ひもは幅広にしてあるので、ふだん使いのショルダーバッグとしても重宝しそうです。

猫がひざの上に乗ってきたら、そっとバッグに入れてみましょう。

肩ひもを自分にかければ、猫が眠ってしまっても、起こさずに動くことができます。

作品B 花柄ショルダーバッグ

作品Aと布違いで作り方は同じ。

華やかな花柄のショルダーバッグはお出かけ用にしてもすてきです。

普通のバッグとして使用する場合は、内ポケットなどをつけて、カスタマイズしてもいいですね。

作品C バンダナシュシュ

バンダナや大判のハンカチを使ってシュシュを作りました。

猫は首輪に、飼い主さんはヘアアクセサリーにして、おそろいのコーディネートが楽しめます。

西 イズミ（にし・いずみ）

手芸作家。猫をテーマにした豆本作りをはじめ、アイデア満載の猫グッズを多数製作している。猫専門雑誌への手芸作品提供なども行う。

はおるだけでスタイルが決まる 月居良子のジャケット＆コート

同じ型紙で出来る2つのアイテムは、着丈とひもの位置をかえるだけでイメージががらりとかわります。

ジャケットとコート、あなたはどちらを作りますか？

基本作品 ジャケット

柔らかくて軽いリネンウールのジャケット。

前端につけた短めのひもは、小さく結んで前を留めます。

ドロップショルダーで、身幅もゆったりしているので着心地は楽ちん。

明るいマスタードカラーなら春先まで楽しめます。

スタンドカラーが気になる首回りをカバー。

ヒップが隠れる程よい着丈は、スカートにもパンツにも合います。

応用作品 コート

ジャケットのすそを平行に伸ばしたコートは、張りのあるデニムを使いました。

一枚仕立てで見返しもないので、コートでも比較的簡単に作ることができます。

左前端と右わきにつけたひもを結べば深い前合わせになり、防寒にも役立ちます。

ひもを結べばカシュクールのようにスタイリッシュに。あると便利な大きめポケットつき。

月居良子（つきおり・よしこ）

デザイナー。アパレル会社勤務などを経てフリーに。シンプルなのに着ると立体的で美しいシルエットに定評がある。

コンパクトなのにたっぷり収納！ ギャザーショルダーバッグ

春の訪れはもうすぐそこ。

デザイン性と機能性を兼ね備えた優秀バッグをお供にお出かけしませんか？

作品A・B

ギャザーをたっぷり寄せた柄布が、柔らかなシルエットをつくるショルダーバッグです。

優しく軽やかな黄緑と、肌なじみがよく落ち着いたトーンのピンク。

どちらもコーディネートに上品な彩りを添えてくれます。

小ぶりに見えるのに、必要なものがすべて収まる大容量なのがうれしい一品。

作品A

肩ひもの長さは調節が可能。

斜めがけや肩かけなど、その日のコーディネートや荷物の量に合わせて持ち方を選べます。

／見た目以上の収納力！＼

必要なものをすべて収納！

まちをたっぷりとっているので、スマートフォンからミニ財布、折りたたみ傘、ペットボトルまで、身の回りのものがすっぽり収まります。

開口部が大きいため、荷物の出し入れもスムーズ。

これ１つで身軽にお出かけできます。

komihinata ／杉野未央子（こみひなた／すぎの・みおこ）

手芸作家。小物を中心に作品を製作し、ブログや雑誌などで発表。

昆布尚子と一緒に 暮らしの中のソーイング サイドタックのパンツ

京都在住の人気ソーイング作家、手芸家の昆布尚子さんが、自由な発想で、幅広い世代の人たちに向けて作る服や小物をご紹介。

サイドタックのパンツ

ポケットの下にタックを幅広くとってふくらみを出した、すそすぼまりのパンツ。

おしりとひざの回りがゆったりとしていて、はき心地抜群です。

落ち感のある素材で作ると上品な雰囲気に。

ポケット口とタックのラインが斜めになっていておもしろいデザインに。

昆布尚子: デザインするときにいつも思うのは、「何かおもしろいことをしたい」



サイドタックのパンツをコーデュロイで作りました。丈は十分丈なので、ロールアップしてカジュアルに着こなすのもおすすめ。

タックは前パンツ側にとっているので、後ろ側はすっきりと見えるのもうれしいポイント。

昆布尚子（こんぶ・ひさこ）

ソーイング作家、手芸家。昔の着物地や海外のビンテージ布などを使い、個性あふれる服やバッグを製作している。モダンでおしゃれなデザインと、作りやすさ、仕立ての美しさを追求した作品に定評がある。

はおり風カーディガン

サッとはおるだけで、ぬくぬくと温かいカーディガン。

模様編みの斜めのラインとガーター編みのシンプルな編み地は厚みが出て、着心地満点です。

はおり風カーディガン

後ろ身ごろから前身ごろまで続けて編むことで、とじはぎの工程をできるだけ少なくしたカーディガン。

そではガーター編みを増減なく編み、手首だけキュッと絞ってふっくらと仕上げています。

編み進むことでだんだん斜めのラインが出てくるのが楽しい編み地。目数の増減のない部分で長さをかえれば、身ごろやそでの丈の調整も簡単。

肩からストンと下がった太めのそでが、ゆったりとして着心地がよいデザイン。糸は、太めで軽いものを選ぶのがおすすめです。

身ごろの編み分けを後ろ側から始めているので、首の後ろに“抜け”ができ、窮屈にならずゆったりとはおることができます。

サイチカ（さい・ちか）

ニットデザイナー。アパレルメーカーのニット企画デザインに携わったのち独立。舞台衣装や広告などのニット衣装を手がける。2010年より、雑誌や書籍でオリジナル作品を発表する作家としても活動を始める。洗練された、編んでいて楽しくなる編み地が人気。2019年からはアトリエ兼毛糸店を主宰し、店主としても活動。

2月号 目次

2月号 放送カレンダー

コンパクトなのにたっぷり収納！ ギャザーショルダーバッグ

撮影／中野博安



編み物でヒュッゲな時間♪ ヘレナさんのしましま模様スカーフ

猫も人もうれしい！ 大きめショルダーバッグ

はおるだけでスタイルが決まる 月居良子のジャケット＆コート

はおり風カーディガン

撮影／白井由香里 モデル／エモン久瑠美



サイドタックのパンツ

撮影／津久井珠美


